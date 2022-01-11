Erhürman'dan 3 yıl içinde tüm okullarda 'TAM GÜN EĞİTİM' sözü

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, partisinin, eğitim kökenli milletvekili adayları ve uzmanlarla birlikte "Üç yıl içinde tüm kamu okullarında tam gün eğitime geçeceğiz" sözü verdi.



Erhürman, bu yöndeki projelerini şöyle paylaştı:



1. Özel okullarda tam gün eğitim gören çocuklarımızla kamu okullarındaki çocuklarımız arasında fırsat eşitsizliği var mı? Evet…

2. Kamu okullarındaki çocuklarımız, becerilerinin geliştirilmesi, spor, kültür, sanat gibi alanlarda daha fazla eğitim görecek zaman sıkıntısı yaşıyor mu? Evet…

3. % 30 genç işsizliğinin bulunduğu ülkemizde işsiz gençlerimizin önemli bir kısmı da öğretmenlik yapabilecek gençlerimiz değil mi? Evet…

4. Pek çok kadının ekonomik yaşamda istedikleri gibi yer alamamasının sebebi çocuklarının öğle saatlerinde okuldan çıkmaları değil mi? Evet…

5. Eşlerin her ikisinin de çalıştığı pek çok ailenin çocuklarını özel okullarda okutmayı tercih etmelerinin sebebi kamu okullarında tam gün eğitim verilmemesi değil mi? Evet…

CTP,

a) Kamu okullarındaki çocuklarımızla özel okullardaki çocuklarımız arasında fırsat eşitsizliğini gidermek ve kamu okullarındaki çocuklarımızın becerilerini geliştirmelerine, spor, kültür sanat gibi alanlara daha fazla zaman ayırabilmelerine olanak sağlamak,

b) İşsiz gençlerimize istihdam alanı yaratmak, kadınlarımızın ekonomik yaşama katılımının önündeki engelleri kaldırmak ve çocuklarını özel okullarda okutmayı tercih ettikleri için değil, eşler çalıştığından buna bir anlamda zorunlu oldukları için çocuklarını özel okullara gönderen ailelerin bütçeleri üzerindeki yükten kurtulmasını sağlamak için üç yıl içerisinde tüm kamu okullarında tam gün eğitime geçme sözü veriyor.

Neden üç yıl? Çünkü CTP, kamu okullarımızdaki alt yapı ve kadro eksikliklerinin farkında. Bu işin planlanarak ve gerekli bütçe üç yıla yayılarak yapılabileceğini biliyor.

Buraya kadar… Biz, bu alanda uzmanlığı ve deneyimi herkesçe bilinen kadrolarımızla ve üzerinde çalışılmış, planlı ve kademeli olarak uygulanacak projemizle geliyoruz. Siz, çocuklarımızın, halkımızın içinde bulunduğu durumu görmezden gelerek, bir şey yapmak için değil, bir şey olmak için, hiçbir proje ortaya koymadan “siyaset yapmaya” devam edin!



