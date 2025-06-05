Erhürman yurttaşla bayramlaştı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bugün Kurban Bayramı dolayısıyla Lefkoşa Arasta’da yurttaşla bayramlaştı.

Genel Başkan Tufan Erhürman’a CTP Lefkoşa İlçe Başkanı ve Milletvekili Devrim Barçın, Örgütlenme Sekreteri Mehmet Kale Kişi, Milletvekilleri Fikri Toros, Sıla Usar İncirli, Fide Kürşad ve Sami Özuslu, LTB Meclis Üyeleri AsBaşkan Tolga Ahmet Raşit ve Öykü Akcan eşlik etti.

Arasta esnafının bayramını kutlayan CTP heyeti, esnafın sorunlarını da dinleme fırsatı yakaladı.