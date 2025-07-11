CTP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Yüksek Mahkeme eski Başkanı Narin Ferdi Şefik’i ziyaret etti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yetişmiş insanlarımızın birikimleri, deneyimleri halkımız için ciddi bir zenginlik” diyen Erhürman, “Narin Hanım’a, bizleri evinde misafir ettiği ve deneyimlerini, bilgisini cömertçe paylaştığı için bir kez daha yürekten teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.