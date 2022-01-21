Erhürman: Yerel yönetimler nezdinde planlama seferberliği başlatılacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkenin tüm bölgelerinde mekânsal planlama yapılabilmesi için yerel yönetimler nezdinde bir planlama seferberliği başlatılacağına vurgu yaptı. KKTC Muhtarlar Derneği Başkanı Akay Darbaz’ı ziyaret eden CTP Lideri Tufan Erhürman, benzer özellikler gösteren ve gelişimlerinin beraber düşünülmesi gereken belediyelerin ortak planlar geliştirmelerinin teşvik edileceğine dikkat çekti. Muhtarlar Derneği Başkanı Akay Darbaz, projelerini ve hedeflerini CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile paylaştı. İlerleyen dönemde birlikte çalışmanın önemine işaret eden Tufan Erhürman, muhtarların halka en yakın kesim olduğunu ve bunu bilerek hareket edeceklerini belirtti. Erhürman, KKTC Muhtarlar Derneği’nin yeni binasının da hayırlı olmasını diledi.