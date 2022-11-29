Erhürman: “Yerel seçimin milli dava dediğiniz şeyle ne alakası var?”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı.

Toplantıda ilk sözü, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman aldı.

“Bu ülkede artık nereye doğru gidildiğini anlamak mümkün değil” diyen Erhürman, “Yerel yönetim seçimleri yapılıyor. 18 belediyede başkan ve meclis üyeleri ile muhtar ve azalar belirlenecek. Ama iktidara mensup partilerin başkanları diyor ki; ‘bu seçim milli dava için çok önemlidir’. Yani ne alakası var? Nasıl bir tuhaf bir yaklaşımdır bu?” diye sordu.

“Varsa partilerinizin yerel yönetimlere dair bir vizyonu, çıkın açıklayın” ifadelerini kullanan Erhürman, “Ama milli dava açısından önemlidir demek ne demektir? Yani sizin desteklediğiniz adaylar kazanmazsa milli dava dediğiniz şey zarar mı görür? Bu ne demektir biliyor musunuz? Zerre inandırıcılığınız kalmadı demektir.Halkın aklıyla dalga geçiyorsunuz, çok yanlış yapıyorsunuz” şeklinde konuştu.

Erhürman, “Bu memlekette zaten demokrasiyi allem galem ettiniz, yerel yönetim seçimlerini de insanları ayrıştırma üzerinden, milli dava diyerek, birilerini ötekileştirerek iş yapacağınızı zannediyorsunuz, çok yanılıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

İktidardaki siyasi partilere, “sahada yalan söylemeyin” çağrısı yapan Erhürman, Üst’El Hükümetine mensup partilerin, vatandaşa “CTP’li belediyelerin suyun gelmesine de karşıdır, TC’den ne gelirse CTP karşı çıkar, belediyelere gelirlerse susuz kalacaksınız” dediğini duyduklarını belirtti.

Erhürman, “Lütfen Google’ı açın ve yazın, bakın bakalım su ile ilgili anlaşmanın altında kimin imzası var. Gidilen yerlerde bu yalanların söylendiğini duyuyorum” dedi.