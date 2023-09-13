Erhurman: Yeni cezaevinin kapasitesi de, personeli de yetmiyor

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, YENİDÜZEN’in bugün manşetine taşıdığı cezaevindeki mahkum sayısına dikkat çekti, “Yeni cezaevinin kapasitesi de, personeli de yetmiyor” dedi.

Erhurman kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Cezaevi'nde 376 üçüncü ülke vatandaşı var. 209 TC, 183 KKTC vatandaşı ve 105 çift uyruklu. Yeni cezaevinin kapasitesi de, personeli de yetmiyor. Okullarımızda 40'ın üstünde farklı ülkeden öğrenciler var. Hastaneler, yollar, alt yapı yetmiyor, trafikteki keşmekeş arttıkça artıyor.

Konut piyasasında da, araba piyasasında da, ekonominin hemen hemen tamamında da talebi KKTC vatandaşları belirlemiyor artık!

Bugün "KKTC Su ve Toprak Kaynakları Master Planı Açılış Toplantısı" gerçekleştirildi. 2074'e kadarki ihtiyaç çerçevesinde şekillendirilecek çalışma. Elbette önemli. Ama bu sürenin içerisinde ülkedeki nüfusun artış hız ve miktarını öngörmek özellikle pandemiden bu yana yaşadığımız gelişmelerle birlikte imkânsız gibi. İki yılı aşkın bir süreden beri dillendirdiğimiz nüfus planlaması da, onun üzerinden şekillenecek beş yıllık sosyal, ekonomik, kültürel kalkınma planı da bu ülke ve bu halk için bir var oluş meselesi artık! Kim yapacak? Herhalde yalanla, talanla, iradesizlikle, beceriksizlikle, basiretsizlikle, cehaletle malul bu zihniyet ve onun "bir şey olma" sevdalısı temsilcileri değil! Ölü gözünden yaş beklemeyeceğiz. Birlikte planlayacak, birlikte yöneteceğiz...”