Erhürman: Yasalar istisna, yasa uymama hali ise kural haline geldi

ÜstEL Hükümeti, ‘Af Yasası’ olarak nitelendirilen Yabancılar Muhaceret Değişiklik Yasa Tasarısı’nı gündeme getirdi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkede yasaların istisna, yasa uymama halinin ise kural haline geldiğini vurguladı.

Erhürman, Meclis gündemine getirilen Yabancılar Muhaceret Değişiklik Yasa Tasarısı’nı eleştirerek, hükümete “Yasa çalışmasını geri çekin. Aksi halde bu durum Meclisin iradesini saçma sapan hale getiriyor” çağrısı yaptı.

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler ise söz konusu yasa tasarısının ülkedeki kayıtlılığı artırmak adına hazırlandığını söyledi.

Erhürman: Yasa çalışmasını geri çekin

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkede yasaların istisna, yasa uymama halinin ise kural haline geldiğini vurguladı.

Erhürman, Meclis gündemine getirilen Yabancılar Muhaceret Değişiklik Yasa Tasarısı’nı eleştirerek, hükümete “Yasa çalışmasını geri çekin. Aksi halde bu durum Meclisin iradesini saçma sapan hale getiriyor” çağrısı yaptı.

“Söz konusu yasa çalışması ile rutin şekilde ödemeleri gereken ücretleri neden ödesin?” diyen Erhürman, “Yabancı işçi çalıştıranların yükümlülüklerini yerine getirmemeyi ortaya çıkaracak” dedi.

Erhürman, yasa tasarısının genel gerekçesini Meclis kürsüsünden okuyarak, “Buna dayanarak af mı çıkar? Dalga mı geçersiniz?” diye sordu.

Affın hangi kurallarda çıkarabileceğini ifade eden Erhürman, “Zerre ciddiyetiniz kaldıysa, yasa tasarısını geri çekin. Varsa bir af gerekçesi, açıkça yazacaksanız. Yasalar istisna, yasa uymama hali kural haline geldi” şeklinde konuştu.

Erhürman, “Bu durumda kaç kişi var? Kaç para ceza birikti?” sorusuna da cevap istedi.

Öztürkler: Ülkedeki kayıtlılığı artırmak istiyoruz

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler ise söz konusu yasa tasarısının ülkedeki kayıtlılığı artırmak adına hazırlandığını söyledi.

Öztürkler, ülkedeki hukuksuzluğun önüne geçmek, yabancıların kayıt altına girmesi için adım atıldığını belirterek, mağduriyet yaşayanlara son 1 şans tanımak istediklerini dile getirdi.

Yasa çalışmasının belirli bir yüz kızartıcı suça karışmayan, ülkeden deport edilmeyen kişilere yönelik olduğunu ifade eden Öztürkler, vekillerin sorularını yanıtladı.

Eğitim de tartışıldı

Çavuşoğlu: Tam gün eğitim için 1000 öğretmene ihtiyaç var

Eğitim Bakanlığı ile öğretmen sendikaları arasında ciddi tartışmaya neden olan Öğretmenler Değişiklik Yasa Tasarısı’nın komite görüşülmesine ilişkin ivedilik talebi Meclis’te.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, yasa tasarısının ivediliğine ret oyu vereceklerini açıkladı.

Sendika ve bakanlık arasında çok tartışmalı süreç sonucunda gündeme geldiğini hatırlatan Erhürman, eğitimde “A” ve “B” öğretmen meselesinin yıllardır gündemi meşgul ettiğini belirtti. Bu öğretmenler arasında kıdemden dolayı bir maaş farkı olduğunu, bunun korunduğunu söyleyen Erhürman, tartışmaya neden olan konunun “A” öğretmenin ders saatinin artırılmış olduğunu dile getirdi.

“Bir öğretmen tecrübe kazandıkça fiziksel olarak yıpranma süreci yaşıyor, deneyim biriktiriyor” diyen Erhürman, “O deneyimden dolayı daha deneyimsiz öğretmenlere bu deneyimi aktaracağı süreç olabilir. Biz bunu savunuyoruz” şeklinde konuştu.

Erhürman, Atatürk Öğretmen Akademisi tartışmalarını da hatırlatarak, öğretmenlerden de komite aşamasında çok daha fazla yararlanma ihtiyacı olduğunu, ivedilik talebine ret vereceklerini belirtti.

Çavuşoğlu: Tam gün eğitime geçilmesi için 1000 öğretmene ihtiyaç var

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yasada yapılmak istenen değişikliğin bugün gündeme gelmediğini savundu, “2010 yılında Eğitim Bakanı olduğumda da sendika ile aynı konuları konuşuyorduk. Tüm hükümetler konuşmuştur” değerlendirmesine bulundu.

Çavuşoğlu, yasa tasarısının hazırlık sürecinde katılımcı demokrasi anlayışının uygulandığını kaydetti.

Kamuoyunda Atatürk Öğretmen Akademisi ile ilgili doğru olmayan ifadeler konuşulduğunu dile getiren Çavuşoğlu, yapısının güncellenmesine yönelik zaruriyet olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, tam gün eğitime geçilmesi için 1000 öğretmene ihtiyaç olduğunu savundu.