Erhürman: Yasa ve anayasaya aykırı işler yapılıyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, akaryakıt temini kapsamında TPIC ile imzalanan sözleşmeyi gündeme taşıdı, hükümeti eleştirdi.

Erhürman, TC ile KKTC arasında Petrol Ürünleri Ticaretine İlişkin İşbirliği ek protokolün TPIC ile Kıb-Tek arasında imzalanacak sözleşmeye yönelik hukuki zeminini oluşturmak için gündeme getirildiğini söyledi.

Protokolün Meclis’ten geçmediğini, hukuki zemini olmadığını, buna rağmen Bakanlar Kurulu’nun bu yönde nasıl karar aldığını soran Erhürman,“Bu nasıl bir yönetsel zihniyettir?” dedi.

Bu konuda anayasa ve yasaya aykırı işler yapıldığını vurgulayan Erhürman, “Eğer siz, TPIC ile sözleşme imzalayıp da, akaryakıt getirmek için uluslararası anlaşma imzalama, yasayla onaylatma ihtiyacı duyduğunuzu biliyorsanız, Bakanlar Kurulu kararı ile TPIC üzerinden bu ülkeye neden akaryakıt getirmeye çalışırsınız?” diye sordu.

Erhürman, sözleşmeye göre TPIC ile KIB-Tek arasında anlaşmazlık olması halinde KKTC’deki mahkemelerinin yetkili olamayabileceğini de gündeme taşıdı.

“Bu durumu içinize sindirebiliyor musunuz?”

Okullardaki hademe sıkıntısından dolayı yaşanan hijyen ve temizlik sorununa da değinen Erhürman, “Bunu içinize sindirebiliyor musunuz?” diye sordu. Erhürman, “Bu ne okul müdürü ne öğretmeninin kabahati… Bu çocukların başına bir şey gelirse, hanginizin vicdanı buna elverecek? Utanıyorum…” dedi.