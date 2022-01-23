Erhürman: Vizyonumuzu kadrolarımızla daha da genişleteceğiz

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman seçim sonuçlarına göre genel durum aşağı yukarı ortaya çıktığını belirtti, Kıbrıs Türk halkına sergiledikleri demokratik olgunluk için teşekkür etti.

“Partimize gösterdikleri teveccüh için de teşekkür etmek istiyorum. Sonuçlar gösteriyor ki biz anamuhalefet görevini üstleneceğiz mecliste” diyen Erhürman, CTP sonuçlara bakıldığında gerek oy oranını, gerekse milletvekili sayısını %50 veya biraz üzerine artırdığına işaret etti.

Erhürman’ın açıklaması şöyle:

“Bu sonuçlara göre milletvekili sayısı ve oy oranını en fazla artıran parti. Ama tabi ki bu sonuçları biz parti yetkili organlarımızda hemen yarından sonra değerlendirmeye başlayacağız. Politikalarımızın, genel olarak ortaya koyduğumuz vizyonun yani Kıbrıs Türk Halkı’nın dünyayla buluşması vizyonunun ve ekonomik kalkınma vizyonunun halkımızdan çok ciddi bir teveccüh gördüğünü görüyoruz, tespit ediyoruz.

Meclis’te çok güçlü bir grupla yer alacağız ve bu politikalarımızın hayata geçmesi için çalışmaya yarından itibaren geniş kadromuzla ve kadromuzu tam kadro olarak koruyarak devam edeceğiz. Çok güçlü bir kadroyla CTP halkın önüne çıktı. Bu sonuçların ardından da daha da güçlenerek gerek vizyonumuzu hayata geçirmek konusunda, gerekse kadrolarımızı daha da, bugünkünden bile daha fazla zenginleştirmek konusunda çalışmaya devam edeceğiz. Sonuçların Kıbrıs Türk Halkına hayırlı olmasını diliyorum.”

“CTP bu seçimden çok güçlü bir şekilde çıkmıştır”

“CTP bu seçimden çok güçlü bir şekilde çıkmıştır, Meclis’te çok güçlü bir temsiliyet ve çok güçlü bir kadroyla çok güçlü bir temsiliyet ortaya koyacaktır. Halkımızın içinden geçmekte olduğu bu kriz süreci içinde CTP Meclis’te halkın temel direği olarak görevini yerine getirecektir”.

“Bu yolda yürümeye devam edeceğiz”

Erhürman, “bu oranları başarı olarak değerlendiriyor musunuz?” sorusunu işe şöyle yanıtladı:

Başarı kriteri herkese göre değişir. Ama bizim tespit ettiğimiz, halkın da tespit ettiği bir şey var. Biz oy oranımızı da milletvekili sayımızı da %50 veya daha fazlası olarak artırmış durumdayız ama CTP için başarı elbette birinci parti olarak çıkmak ve hükümeti kurmaktır. Dolayısıyla bundan sonrasında bu hedefi de ortaya koyarak ama vizyonumuz doğrultusunda, çünkü hep neyi söyledik seçim boyunca, biz bir şey olmak için değil, bir şey yapmak için seçime giren insanlarız. Dolayısıyla elbette bir şey yapmak adına birinci parti çıkmak ve hükümet kurmak bizim için temel başarı kriteridir. Bu yolda da yapacaklarımızı da halkımıza daha fazla anlatarak, daha örgütlü çalışarak, halkın içinde daha fazla yer alarak bu yolda yürümeye devam edeceğiz.

Muhalefetin yolu açısından değil meselemiz, vizyonumuzu halkımızla paylaştık, dediğim gibi bu vizyonun halktan büyük bir teveccüh gördüğünü de gördük. Vizyonumuzu kadrolarımızla daha da geliştireceğiz. Halkımızın dünya ile buluşma isteğini görüyoruz, halkımızın yoksulluktan kurtulma isteğini görüyoruz, halkımızın istikrarlı bir yapıya kavuşmak zorundaki talebini görüyoruz ve halkla birlikte bizim çok daha fazla yapacak işimiz var. o nedenle muhalefetimiz elbette politikalarımızla ortaya konulacak. Ama bu halka daha önce yapıldığı gibi yanlışlar yapılmaya devam edildiğinde de elbette çok sert bir muhalefet ortaya koyacağız. Umarım o yanlışlar yapılmaya devam edilmez.”