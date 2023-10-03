Erhürman: “‘Utan ve git’, halkın sesidir, bunu hem Meclis’e hem sokağa taşıyacağız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, parti olarak başlattıkları “Utan ve Git” söyleminin sadece kendileri değil, tüm Kıbrıs Türk halkının sesi olduğunu, bu sesi hem Meclis’e hem de sokağa taşıyacaklarını vurguladı.

Erhürman dün BRT’de Baykan Gürses’in hazırlayıp sunduğu “Güne Yansıyanlar” programına katılarak önemli açıklamalar yaptı.

Halkın artık ülkeyi yönettiğini iddia eden “hükümete” yönelik herhangi bir umudunun kalmadığını dile getiren Tufan Erhürman, sokakta gezdiklerinde karşılaştıkları yurttaşların “Onlar utanmıyor ama biz onlar adına utanıyoruz” dediklerini aktardı.

Bunu söyleyenlerin sadece CTP’ye oy veren yurttaşlar olmadığını, ülkeyi yönettiğini iddia eden siyasi partilere geçmişte oy verenlerin de bunları söylediğini ifade eden Erhürman, “Biz halkın bu görüşünü meclise de yansıtıyoruz ve kendi eylemlilik sürecine yansıtacağız. Bu talep yurttaşların talebidir. Bizim insanlarımız ‘Bu yaşananları kabul etmiyoruz’ diyor” diye konuştu.

“Ülkeyi serbest bölge olarak görüyorlar”

Hükümet mensuplarının ülkeyi adeta serbest bölge olarak gördüklerini ifade eden Erhürman, bu kişilerin KIB-TEK’te sınav yapacaklarını söyleyip o sınava şaibe karıştırdıklarını, daha sonra da sınavsız münhalsiz istihdam yaptıklarını belirtti ve toplumun bu yaşananları kabul etmediğini aktardı. Ders kitaplarında doğrudan doğruya yalan yanlış olan şeyleri basıp da çocuklara dağıtmalarını, Ercan’da 59 milyon Euro’nun bağışlandığını, olası bir uyuşmazlık çıkması halinde de burada KKTC mahkemelerinin devre dışı bırakıldığını dile getiren Erhürman, insanların bu yaşananları hazmedemediğini vurguladı. Elektrik santrallerinin bakımlarının yapılmaması nedeniyle Güney Kıbrıs’tan elektrik satın alındığını ve bunun kurumu zarara uğrattığını ifade eden Erhürman, “Üstüne dönüp sınavsız münhalsiz istihdam yapıyorlar. Elektriğe yeniden zam geldiğinde Ukrayna- Rusya savaşını mı bahane edecekler? Öyle bir anlayış ki ülkeyi serbest bölge olarak görüyorlar” ifadelerini kullandı.

“Çocuklarımıza karşı olan sorumluluğumuz gereği sokakta olacağız”

Eylem sürecini artık sokağa taşıyacaklarına dikkat çeken Erhürman, “Çocuklarımıza karşı borcumuz var, onlar için sokakta olacağız. Kim sokaktaysa onun yanında olacağız. Bizim yanımızda da birileri olacaksa olacak. Kıbrıs Türk halkı bunca yıllık varoluş mücadelesinin sonrasında, bu arkadaşlar bu zihniyete sahiptir diye çok hızlı bir yok oluş sürecine girdi” dedi. HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ın “Utan ve Git” söylemine dair açıklamalarının sorulması üzerine Erhürman şu ifadeleri kullandı: “Sayın Özersay ve partisinin sine-i millet tercihine dair ben hiçbir şey söylemedim. Tercihlerine hep saygı gösterdim. 53 yaşındaki bir partinin yetkili organlarının aldığı kararlara ve bu kararların uygulanmasına da saygı göstermelerini beklerim. CTP’nin yetkili organlarının kararı, mücadeleyi mecliste sürdürmektir. Meclis daha çok sokakta, sokak daha çok mecliste iddiasını CTP ortaya koydu. Sokağı daha çok meclise, meclisi daha çok sokağa taşıyabilirdik. Bu dönemde bunu da hayata geçirmek için artık daha çok sokaktayız. Sosyal medya atraksiyonu çerçevesinde kalacak bir eylem değildir bu.”