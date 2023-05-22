Erhürman: Ülke Vahşi Batı’ya döndü!

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkedeki ekonomik ve güvenlik sorununu Meclis gündemine taşıdı, “Ülke Vahşi Batı'ya döndü” diyerek, Gazeteci Kadir Sidal’ın yaşadığı şiddet tehdidine dikkat çekti.

Erhürman, “Daha dün akşam itibariyle gazeteci Kadir Sidal’ın yaşadıkları ortada. ‘Gürültü yapmayın’ dedi diye hayati tehlike ile karşı karşıya kalıyor. Nüfus politikası hayata geçmedikçe 3 ayda bir polis artırmanız gerekecek” dedi.

Ekonomik sorunlara de değinen Erhürman, 28 Mayıs’ta Türkiye’de yapılacak ikinci tur seçimin ardından Türk Lirasında ciddi değer kaybı yaşanacağına yönelik beklentiyi gündeme getirdi, hükümetin bu konuda hiçbir hazırlık yapmamasını eleştirdi. Erhürman, tüm bunların öngörülen bir senaryo olduğuna vurgu yaparak, yapısal tedbirlerin çok daha önceden alınması gerektiğine değindi.

“Memleket inim inim inliyor. Umarım pazartesinden itibaren daha fazla inlemeyiz” şeklinde konuşan Erhürman, “Ekonomi, saldım çayıra, mevlam kayıra modunda gidiyor” dedi

Madde madde öneriler

Erhürman, ülkede stabil para birimine endeksli muhasebe sistemine geçilmesi gerektiğini 2 yıldır dile getirdiklerini, bunun dinlenmediğini söyleyerek, 5 yıllık Sosyal, Ekonomik, Kültürel Kalkınma Planı’nın Meclis’ten geçirilmesi gerektiğini de vurguladı.

Buna bağlı olarak vatandaşlık ve nüfus politikasının gözden geçirilmesinin önemine değinen Erhürman, Türkiye ile imzalanacak protokollerin de Kalkınma Planı kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Erhürman, “Aksi halde bu ülkeyi 10 sene sonra ne siz ne de biz tanıyabileceğiz” şeklinde konuşarak, “Hesapsız kitapsız nüfus alıyoruz. Bu herkesin derdi” değerlendirmesinde bulundu.

Öztürkler: “Tufan hocanın kaygılarını biz de yaşıyoruz, daha dikkatli olunması konusunda hemfikiriz”

Erhürman’ın ardından kürsüye çıkan İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, “Tufan Hocanın kaygılarını bizler de yaşıyoruz. Ülke güvenliği ve huzuru bizim için önemlidir. Daha dikkatli olunması konusunda hemfikiriz” dedi.

Vize otomasyon sistemiyle ilgili bir çalışma ortaya koyduklarını söyleyen Öztürkler, “İhalesi tamamlandı, ilk aşamasını sonuçlandırdık, bu hafta içinde vize otomasyon sistemi tüzüğü Bakanlar Kurulu’ndan geçecek. Aynı süreçte tüm paydaşlarla görüşeceğiz. Marifet, ülkeye gelip suç işleyenleri göndermek değil, gelmeden önce önlem almak olduğunu düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Öztürkler, “Tüzük bittikten sonra ikinci aşamaya geçilecek, denetim yapılarak adaya gelişler Temmuz ayında ‘pilot bölge’ şeklinde başlayacak. Bunu daha sonra giderek yaygınlaştıracağız. Ülkeye girişlerde, denetim açısından ülkenin güvenliği için hassasiyet gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.