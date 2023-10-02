Erhürman: “Ülke karanlık bir dönemden geçiyor”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkenin karanlık bir dönemden geçtiğini vurguladı, alım gücünün düştüğüne dikkat çekti.

En hareketli sektör olan inşaat sektörüne bakıldığında bile alıcı pozisyonunda Kıbrıslı Türk olmadığını, ‘aracı’da yok olmaya doğru gidildiğini, işveren ve işletme sahiplerinde de yok olma sürecinin başladığını belirtti.

üErhürman, bu konuda yaşanılan durumu örneklendirmek için 20 Eylül 2023 tarihli Bakanlar Kurulu kararını Meclis kürsüsünden okudu.

“Hükümetin derdi tören ve şov yapmak”

Üreticilerin çok ciddi sıkıntı yaşadığını vurgulayan Erhürman, 5 yıllık sosyal ekonomik kültürel kalkınma planının hala hazırlanmamasını eleştirdi.

Erhürman, bu planların Meclis’ten geçmesi gerektiğine işaret ederek, “Hükümet bu yönde çalışma başlattığını söyledi. Ancak ne muhalefetin ne ekonomik örgütün süreçle bilgisi yok” değerlendirmesinde bulundu.

Nüfus politikası olmadan sosyal ekonomik kültürel kalkınma planının yapılmayacağına dikkat çeken Erhürman, “Memleketin 4 bir yanında mülkiyet konusunda ne yaşandığını herkes biliyor. Derdiniz iş yapmak değil, derdiniz tören, şov yapmak” dedi. Erhürman, memleketin planlamadan başka şansı kalmadığını dile getirdi.

“Temiz eller devreye girecek mi?”

Ülkede son günlerde ‘ilaç yolsuzluğu’ vesilesi ile ‘temiz eller havariliğine soyunulduğunu’, bu soruşturmayı sonuna kadar desteklediklerini belirterek, sınavsız, münhalsiz yapılan istihdamlara, usulsüzlük ve yolsuzluklara, Sayıştay raporlarına değindi, bu noktada da “Temiz eller devreye girecek mi? diye sordu.

Erhürman şöyle devam etti:

Üstel konuşmasında istikrardan bahsetti. Kelime olalı böyle zulüm görmedi. 2022 Ocak’tan bu yana Başbakan, bakan, müsteşar değiştiniz… Bu memlekette kurumsal hafızayı bertaraf ettiniz. Hala istikrardan bahsediyorsunuz…” Erhürman, muhalefet olarak gündeme getirdikleri ancak ilerletilmeyen reform çalışmalarını da madde madde Meclis kürsüsünden sıraladı.

“Halk, bu zihniyetten, bu utançtan kurtulalım diyor. Bu görevi aldık kabul ettik” diyen Erhürman, “bunun gereğini de yapacağız” şeklinde konuştu.