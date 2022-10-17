Erhürman: “Töre’nin yaptığı konuşmayı en sert şekilde kınıyorum”

Aranın ardından yeniden toplanan Cumhuriyet Meclisi’nde kürsüye çıkan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Oturuma ara verilmeden önce Zorlu Töre’nin yaptığı konuşmayı en sert şekilde kınıyorum” dedi.

Erhürman, “Yetmedi Meclis Başkanı olarak yapması gerekenleri yapmaması ve yapmaması gerekenleri yapması; aynı sıfatla provokatörlüğe soyundu. Bundan kendisini CTP adına men ederim” diyerek, “Tepkimiz zannettiğinden çok daha büyük olur” ifadelerini kullandı.

Töre’ye yönelik eleştiri ve uyarılarını sürdüren Erhürman, “Her zamanki gibi 3 kelime ezberleyerek, CTP’ye yönelik Atatürk karşıtı, Dr. Küçük karşıtı demekten kendisini men ediyorum” dedi.

Erhürman şöyle devam etti:

“(Töre’nin) Bilmesi ve öğrenmesi gerekir ki Mustafa Kemal Atatürk, Meclis sistemini kuran kişidir. Cepheye bile giderken Meclis’ten yetki alırdı, sonra da hesap verirdi. Tarih bilme ihtiyacı varsa öğrensin.”

Erhürman, “Bu eleştiri değil, uyarıdır; bir daha CTP için ağzına Atatürk ya da Dr. Küçük’e karşı olduğuna dair bir şey söylemeden önce üç değil otuz üç defa düşünsün” ifadelerini kullandı.

Erhürman’dan hükümete: “Bu işin dingili koptu”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Vakıflar Bankası ile Kooperatif Merkez Bankası’nın hangi maksatla Turizm Bakanlığı’na bağlandığını sordu, hükümetin elektrikte ne yaptığıyla ilgili cevap istedi.

Erhürman, Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin Avrupa Parlamentosu Başkanı’na Divan Başkanlığı, Danışma Kurulu ve Parti gruplarının haberi olmadan 14 Eylül’de yazı yazmasını eleştirdi, “AP, sizin mektup arkadaşınız mı? Bir kişinin haberi olmadan bizim adımıza nasıl bir ruh halidir?” diye sordu.

3 maddede hükümet icraatlarını eleştiren Erhürman, hükümete seslendi: Bu işleri hangi kafayla yapıyorsunuz?

“Ünal bey bunları yönetmekten acizdir. O yüzden mi bağladık diyeceksiniz”

Vakıflar Bankası ile Kooperatif Merkez Bankası’nın hangi maksatla Turizm Bakanlığı’na bağlandığını sordu, “bu iki banka, Başbakanlığına bağlıydı. Ekonomi Bakanlığı’na bağlanması düşünülse, bir nevi anlaşır. Turizm Bakanlığı’na bağlanıyorsa, yeni koalisyon protokolü de imzalanmadan bu işler oluyorsa gerekçesini söyleyin” dedi.

62’inci madde kapsamında söz alan Erhürman, bu konuda kamuoyunda yerel seçim öncesinde partiler arasında pazarlık algısı olduğunu kaydetti, “Pazarlığın sonucu ne olacak? Yerel seçim öncesi Turizm Bakanlığı’na alınanları ne yapacağını söyleyeceksiniz de yerelde ittifakı güçlendirecek?” sorusuna cevap istedi.

“Siyasi atama yapabilmek için ortaklarınıza banka dağıtmaya başladınız” şeklinde konuşan Erhürman, “Ünal bey bunları yönetmekten acizdir. O yüzden mi bağladık diyeceksiniz” dedi.

Erhürman’dan Töre’ye: Avrupa Parlamentosu Başkanı sizin, mektup arkadaşınız mı?

Erhürman, Meclis Başkanlığı’nın kendisini ayrı bir Başbakanlık olarak görmeye başladığını ifade ederek, Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin Divan Başkanlığı, Danışma Kurulu ve Parti gruplarının haberi olmadan 14 Eylül’de Avrupa Parlamentosu’na yazı yazmasını eleştirdi.

“AP, sizin mektup arkadaşınız mı? Bir kişinin haberi olmadan bizim adımıza nasıl bir ruh halidir?” diye soran Erhürman, bu yazışmayla ilgili cevap talep etti.

“Heykel yapacaksınız, görünce öğreneceksiniz. Uluslararası yazışmalar yapacaksınız, sonra öğreneceğiz. Ne tuhaf bir haldesiniz” diyen Erhürman, “Ağzınızdan artık ‘yüce’ diye bir laf çıkmasın. Bunları sizin peşinden koşturup da öğreneceğiz?” diye sordu.

Erhürman, siyaset tarihinde ilk kez Meclis Başkanı’na karşı ilk kez eylem yapılmakla karşı karşıya kalınacağını dile getirdi.

“Elektrikte ne oluyor? Cevap istiyoruz”

Hükümete “Elektrikte ne oluyor? Biri bize söylesin. 50 kere ihaleye çıkılıyor. Bu işin dingili koptu. Kulağınızın üstüne yatıyorsunuz” dedi.

Her yapılan ihalenin ya iptal edildiğini, ya da durdurulduğunu söyleyen Erhürman, hükümetin bu sorulara cevap vermesini istedi.