Erhürman: "Terbiye ve adap sınırları aşıldı"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis kürsüsünden sert çıktı: "Memlekette aklıselimin süresiz izne çıktı” dedi. Erhürman, Cumhurbaşkanı makamının “Terbiye ve adap sınırlarını aştığını” belirtti.

Ülkenin adeta “çivisinin çıktığını” belirten Erhürman, Cumhurbaşkanlığı makamının bunun başını çektiğini anlattı. Erhürman, "Bir şehit ailesinin cenazesine yönelik iradesine müdahale etti, bunun üzerinden politika yapmaya kalktı, yasaya rağmen bunu yaptı" dedi.

"Üstelik Cumhurbaşkanlığı makamı, şehit ailesine mensup milletvekiline yönelik linç girişimi de başlattı" diyen Erhürman, "Terbiye ve adap sınırlarının hepsinin aşıldığı bir Cumhurbaşkanı makamı var" dedi.

Erhürman şöyle konuştu:

“Bir şehit ailesinin kendi iradesi ile belirlediği törenle ilgili Cumhurbaşkanlığı makamından açıklama yapıldı. Açıklama, Cumhurbaşkanlığı makamı uygulamada olan yasadan dahi haberdar olmadığını gösterdi. Yasaya göre bir tercih ortaya kondu ve tören sivil şekilde yapıldı. Akıllara durgunluk verecek bir açıklama yapıldı. Bunun üzerinden politika yapmaya kalktı Cumhurbaşkanlığı makamı… O makamda bulunan Sayın Tatar bütün sinir uçlarına dokunmaya başladıysa onu uyarmak görevimizdir. Aynı Tatar aynı aileden olan bir milletvekiline ve ailesine internet üzerinden linç girişimine yol açtı. Terbiye, adat sınırlarının hepsi aşıldı. Siz memleketi sürekli germeye, kutuplaştırmaya karar verdiniz. Şehit ailesine mensup insanlara ‘İngiliz bilmem nesi’ dedirtecek noktaya geldiniz. Sayın Tatar’ın hem milletvekilimize hem de şehit ailesine özür borcu var. Hem aileye yönelik tavrını hem de aynı aileye mensup milletvekiline karşı başlattığı linç girişimini açık bir dille kınıyorum.”

"Tatar'ın hem aileye hem milletvekiline özür borcu var" diyen Erhürman, ülkenin öyle zannedildiği gibi sahipsiz olmadığını da belirtti.

Cumhurbaşkanı’nın her ağzına geleni söyleme hakkına sahip olmadığını anlatan Erhürman, “Bu kadarla da kalmıyor sayın Tatar, bu ülkenin düşünce özgürlüğü sınırları bilinirken, hoşgörü sınırlarını da çiğniyor. Biz ülkemizdeki düşünce özgürlüğü ve bu yöndeki hoşgörü kültürümüzle gurur duyarız. Savcılığa, polise gidip de memlekete korku siyaseti yaymak nedir” diye konuştu.

Federal çözüm isteyenlerin “Rum’a yama olmakla” suçlanmasına da tepki gösteren Erhürman, “İlk kez Tatar fark etti ki, federasyon görüşmek, Rum egemenliğine hizmet eder. Bu kadar Cumhurbaşkanı gitti, görüştü, fark etmedi, hepsi gaflet ve dalalet içindeydi, neyse ki tanrı bize sayın Tatar’ı yolladı ve o bizi gaflet ve dalaletten kurtardı” göndermesi yaptı.

"Üst Kurul kararları sadece Kıbrıslı Türkler için midir?"

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıslı Türk sanatçıların yok sayıldığı bir dönemde TRT tarafından hazırlanan dizinin gala gecesi düzenlemesine tepki göstererek “Üst Kurul’un kararları Kıbrıslı Türkler için mi geçerlidir? Olacak bir şey değil yaptıklarınız” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın hiçbir pandemi kuralına uymadan söz konusu dizinin setini ziyaret ettiğini de hatırlatan Erhürman hükümete “Aldığınız kararlar herkes için midir? Yoksa sadece KKTC vatandaşlarını mı kapsamaktadır?” diye sordu.