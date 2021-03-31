Fuat Oktay geliyor

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, çalışma ziyareti kapsamında, yarın Kıbrıs'a gelecek.

TC Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Oktay, adada bir dizi temas ve incelemelerde bulunacak.

Güvercinlik Köyünde, 2021 yılı anlaşmasında kaynak ayrılarak, yapımına başlanması planlanan Organize Sanayi Bölgesi III. Etap arazisinde incelemelerde bulunacak Fuat Oktay, ardından Mağusa Belediye Başkanı ile bir araya gelecek.

Fuat Oktay, bir süredir çekimleri Mağusa'da devam eden TRT'nin "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisinin galasına da katılacak.