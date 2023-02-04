Erhürman: "Telaşa mahal yok, sadece bir hatırlatma"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Genel Başkanı Tufan Erhürman, açıklama yaparak, “Bana laf yetiştireceğinize, sonsuza kadar yaşatacağız dediğiniz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Anayasa'da yer alan adını hangi sebeple değiştirmek istediğinizi halka açıklamanız daha yararlı olmaz mı?” ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle:

Sn. Fuat Oktay'ın açıklamasında kullandığı "Kıbrıs Türk Devleti" ibaresinin Annan Planı'ndaki federasyonun iki kurucu devletinden birinin adı olduğunu ve KKTC'nin Annan Planı'ndan sonra İslam İşbirliği Teşkilatı'nda bu isimle temsil edildiğini hatırlatmam bile bazı arkadaşları telaşlandırmaya yetmiş anlaşılan! Sn. Taçoy, Sn. Arıklı ve Sn. Hasipoğlu açıklama yarışına girmişler.

Telaşa mahal yok! Bu sadece bir hatırlatma! Sn. Hasipoğlu'nun söylemeye çalıştığı gibi açıklamayı farklı yönlere çektiğim falan da yok. Bilgi paylaşıyorum. Yanlış bir şey mi var söylediklerimde?! Bana laf yetiştireceğinize, sonsuza kadar yaşatacağız dediğiniz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Anayasa'da yer alan adını hangi sebeple değiştirmek istediğinizi (Sn. Arıklı bunu istediğini açıkça söylüyor) halka açıklamanız daha yararlı olmaz mı?!