Erhürman: Sözleşmenin hangi koşullarda imzalandığı gizli saklı değil

İkinci kez söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis’te gündem olan “AKSA ile sözleşmeyi kim imzaladı?” sorusuna cevap verdi, bu sözleşmenin Ferdi Sabit Soyer başkanlığındaki CTP Hükümeti’nin imzaladığını belirterek, ekledi: “Hangi koşullarda bu sözleşmeyi imzaladığı gizli saklı değil, herkesin malumu” dedi.

Erhürman, 2009’da imzalanan sözleşmenin ‘harika’ bir sözleşme olduğunu ne dönemin Başbakanı Soyer ne de kendisinin söylediğini belirterek, “Sözleşme sonrasında kimin etik dışı davranışı varsa hepsi bedelini öder. CTP Genel Başkanı olarak taahhüt ederim” dedi.