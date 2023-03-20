Erhürman: “Siyaset oldu rezalet”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakanlık makamındaki Ünal Üstel’in Meclis’te olmamayı siyasi çaba içerisine çevirdiğini belirtti, muhalefete yönelik yaptığı eleştirileri samimiyetsizlikle suçladı.

Erhürman, Ocak 2022- Mart 2023’e kadar ülkenin ‘Kim Başbakan, kim bakan, kim müsteşar olacak’ sorusuna cevap aradığını dile getirerek, kamuoyunda kabine değişikliğinin sürekli gündeme gelmesini eleştirdi, “Siyaset oldu rezalet” dedi.

“Arkadan güreşip, siyaset yapan sizsiniz”

Üstel’in bugün bir gazeteye verdiği gazetede muhalefete yönelik suçlamalarına değinen Erhürman, “Üstel, bugün bir gazetede söylediği gibi, muhalefetin iyi niyetinin suiistimal etmesini yüzüme gelip, söylesin. Hangi konuda, dibine kadar siyaset kokan davranış sergilemişiz?” dedi.

Erhürman, Üstel’e “Dibine kadar siyaseti yapan sizsiniz. Arkadan güreşip, siyaset yapan sizsiniz. Buraya gelin, yüzümüze söyleyin” çağrısı yaptı.

Üstel’in sağlık sorunları nedeniyle Meclis’e gelmemesini anlamaya çalıştıklarını, buna rağmen Meclis dışında farklı yerlere ziyaretlere gitmeye devam ettiğini söyleyen Erhürman, “Tüm bunlara karşın Üstel, hala muhalefeti suçluyor” dedi.

“UBP’nin temel sloganı istikrardı…”

Erhürman, Ocak 2022’den bugüne kadar ülkenin ‘Kim Başbakan, kim bakan, kim müsteşar olacak’ sorusuna cevap aradığını dile getirerek, kamuoyunda kabine değişikliğinin sürekli gündeme gelmesini eleştirdi.

“Siyaset oldu rezalet” diyen Erhürman, Ocak 2022’deki seçimde UBP’nin temel sloganının ‘istikrar’ olduğunu hatırlattı, “Sizden önceki Başbakan bendim. Bakanlar Kurulu listesini elçiliğini götürmek aklımın ucundan geçmedi. Bunu siz normal prosedür haline getirdiniz. Bu memlekette bakanlık değişecekse, Ankara’ya mı gidilecek? Kamuoyunun algısı bu…” değerlendirmesinde bulundu.

Erhürman-Berova gerginliği…

Erhürman’ın konuşması devam ederken, DP Milletvekili Hasan Tosunoğlu yerinden söz alarak, CTP’nin Doğal Afet ve Depremle İlgili Mevzuatın Düzenlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel Komiteden neden geri çekildiğini sordu.

Erhürman Tosunoğlu’na cevap verirken, UBP Milletvekili Özdemir Berova ile Erhürman arasında gerginlik yaşandı. Erhürman, Berova’yı Meclis’te daha sakin yaklaşım göstermesi için uyardı. Berova’nın 1 yıldır komite toplantılarında ‘faşizan’ yaklaşım sergilediğini ifade eden Erhürman, bu konuda eleştirilerde bulundu.