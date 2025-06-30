Erhürman: Samimiyetimizi sorgulama hakkı ve haddi sizde yoktur!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis’te Seçim ve Halk Oylaması (Değişiklik) Yasa Tasarısı üzerine konuştu ve söz konusu yasanın 20 Mart tarihinde komiteden oy çokluğuyla geçtiğini, bugün ise 30 Haziran olduğunu vurguladı.

20 Mart’ta, CTP’nin komitedeki milletvekillerinin, “Biz karmanın kaldırılmasına karşı değiliz ancak bu yasada hâlâ düzenlenmesi gereken maddeler var ve yeterli demokratik katılım sağlanmamıştır, bu nedenle olumsuz oy kullanacağız” dediğini anımsatan Erhürman, “Ben de UBP’den yetkili arkadaşlara, hangi gerekçeyle ‘hayır’ oyu verdiğimizi açıkça ifade ettim. “Gelin bu komiteyi yeniden toplayalım, yapmak istediğiniz değişiklikler nelerdir, getirin gündeme. Meclis dışındaki partileri de çağırın” dedik.

20 Mart’tan bugüne üç ay geçti. Bu süre zarfında bizim konuya ilişkin ortaya koyduğumuz irade nettir, kayıtlarda da mevcuttur” diye konuştu. Karmanın kaldırılmasıyla ilgili bir sorunlarının olmadığına işaret eden Erhürman, “Ama sormak gerekir: 20 Mart’tan bu yana biz açıkça “Komiteyi toplayın” dememize rağmen neden komiteyi toplamadınız? 20 Mart’ta oy çokluğuyla komiteden geçen bir yasa neden tam üç ay sonra Genel Kurul’a getiriliyor?” diye sordu.

“Bu oyunlardan vazgeçin” çağrısında bulunan Erhürman, tüm samimiyetleriyle Meclis çalışmalarına katkı koymaya çalıştıklarını ifade etti ve ilkelerinden ödün vermeyeceklerinin altını çizdi.

Tufan Erhürman, “Samimiyet şunu gerektirir: Komiteden bunu oy çokluğuyla geçirdiğiniz takdirde genel kurulda da oy çokluğuyla geçirebileceğini biliyordunuz. Bunun oybirliğine dönmesi için bir şey yapmadınız. Neden üç ay beklediniz? Bu mecliste oy çokluğuyla geçirdiğiniz bir yasası neden üç ay boyunca genel kurula getirmediniz? CTP’nin samimiyetini sorgulama hakkı ve haddi sizde yoktur” diye ekledi.