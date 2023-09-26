Erhürman: “Plansızlık, ülkenin geleceğine dair endişe yaratıyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkede plansızlık ve programsızlığın geleceğe dair büyük endişeler yarattığını söyledi.

Erhürman ve beraberindeki CTP heyeti dün Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı (KTTO) ziyaret etti.

Erhürman’a ziyaretinde milletvekilleri Sıla Usar İncirli, Filiz Besim, Fikri Toros ve Erkut Şahali eşlik etti. Ülkede iyiye giden hiçbir şey olmadığını ifade eden Erhürman, bu kötü gidişatı değerlendirip neler yapılabileceğine dair sivil toplum örgütleri, kamu kuruluşları ve ekonomik örgütlere ziyaretler başlattıklarını ve diyalog kurmak istediklerini ifade etti.

Ekonomik yaşamdaki sıkıntıların günden güne arttığını ve başa çıkılmaz hale geldiğini kaydeden Erhürman, plansızlık ve programsızlığın ülkenin geleceğine dair büyük endişeler yarattığına dikkat çekti.

Erhürman, ”Rüşvet ve yolsuzluğun bu derece ayyuka çıktığı, sokaktaki insanın isim vererek durumu anlatabilir konuma geldiği başka bir dönem hatırlamıyorum” dedi.

“KALKINMA PLANINA DAİR HERHANGİ BİR UNSUR BİZE ULAŞMADI”

Ülkeyi yönettiğini iddia eden hükümetin 5 yıllık uzun vadeli kalkınma planı hazırlamak istediğini ancak ellerine bu konuda henüz somut bir unsur ulaşmadığını kaydeden Genel Başkan Tufan Erhürman, KTTO’nun da buna benzer bir planı hükümete sunduğunu ancak hükümetin bu planda yazanların tam tersini yaptığını vurguladı. Kamudaki verimsizliğe değinen Erhürman, “Geçici istihdamı sınav ve münhale bağlayalım. Teknik dairelerde müdürlükler üçlü kararname kapsamından çıkarılsın. KIB-TEK, DAÜ, Şeker Sigorta, Vakıflar Bankası, Kooperatif Merkez Bankası ve Kalkınma Bankası gibi kurumları uzmanlaştırıp özerkleştirelim. Orada çalışan insanlar liyakate bağlı olsun, siyasetten arındırılsın. Sadece bu üç başlık bile kamuda liyakat üzerinden çok önemli sonuç doğuracak” dedi. Erhürman, ülkedeki planlamanın ciddiye alınmaması ve nüfus artışında kontrolün yapılmaması halinde, 5 sene sonra ülkenin başa çıkılamayacak bir yere dönüşeceğini ifade etti.

DENİZ: PLANSIZ PROGRAMSIZ HEDEFSİZ YAPILAN BİR İŞLEMDEN HAYIR GELMEZ

Görüşme esnasında söz alan KTTO Başkanı Turgay Deniz de, plansız, programsız ve hedefsiz yapılan bir işlemden ülkeye hayır gelmeyeceğini söyledi. Oda olarak kendilerinin orta vadeli olmak üzere 3 yıllık kalkınma planı hazırladıklarını ve bunu gerekli paydaşlara ilettiklerini kaydeden Deniz, “Herkesin kabul edeceği, toplumsal kabulün olacağı bir plandı. Konuşuldu ama kaldı” dedi. İş insanları olarak önlerini görmekte zorluk yaşadıklarını ifade eden Deniz, bu durumun sürmesi halinde batacaklarını söyledi. Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak ülkede ekonomik ve ticari faaliyetlerin yanı sıra sosyal barışın da sağlanmasını önemsediklerini belirten Deniz, ekonomik sıkıntılardan dolayı suç oranlarının da arttığını söyledi. CTP ile her zaman bir diyalogları olduğunu ve bundan son derece memnun olduklarının altını çizen Turgay Deniz, özellikle El-Sen’in grevinde CTP’nin çağrısına olumlu yanıt verdiklerini anımsattı ve ülke için bir şeyler yapabilmek adına her zaman birlikte çalışmaya hazır olduklarını kaydetti.