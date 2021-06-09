Erhürman: Plansızlığın bizi yok etmesine müsaade etmeyeceğiz

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, plansızlığın Kıbrıs Türk halkını yok etmesine izin vermeyeceklerini açıkladı.

Plansızlığın halkı ve ekonomiyi duvara doğru götürdüğünü kaydeden Erhürman, iktidara gelmeleri halinde ilk icraatlarının 5 yıllık uzun vadeli kalkınma planlarını devreye koymak olacağını dile getirdi.

Cenevre’de gerçekleştirilen gayrı resmi 5 + BM toplantısının ardından sendika, sivil toplum ve ekonomik örgütlere ziyaretler başlatan CTP, dün Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ) ve Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası’nı (KTHES) ziyaret etti.

Erhürman’a ziyaretlerinde Kadın Örgütü Başkanı ve Lefkoşa milletvekili Sıla Usar İncirli ile Sağlık eski Bakanı Filiz Besim eşlik etti. Kıbrıs Sorununda gelinen son aşamayı değerlendiren Erhürman, CTP’nin uzun vadeli kalkınma planlarını da sendika yöneticileriyle paylaştı.

“5 SENE SONRASI İÇİN HEMŞİRE VE HEKİM İHTİYACIMIZI ÖNGÖREBİLMELİYİZ”

Ekonomideki üretimin durmasının maliyeyi sıkıntıya soktuğunu belirten CTP lideri Tufan Erhürman, bunun Kıbrıs Türk halkının kendi kendini yönetmesine de engel olduğunu söyledi. Kalkınma planlarının uzun bir süreden beridir yapılmadığına dikkat çeken Erhürman, “5 sene sonrası için doktor ve hemşire eksikliklerimizi öngörebilmemiz gerekiyor. Hükümetlerin ömrü kısa olduğundan programlar uygulanamıyor. Bu nedenle CTP olarak uzun vadeli kalkınma planını gündeme getiriyoruz. Hükümete geldiğimizde yapacağımız ilk iş bu olacak. Bu plan Anayasa’da da var. Meclis’ten geçecek olan bu 5 yıllık planı, ekonominin, sosyal ve kültürel hayatın Anayasası olarak görmemiz gerekiyor. Hükümetler değişse bile meclisten geçeceği için bunun 5 yıl boyunca geçerliliği olacak” dedi.

“KISA VADELİ PLANLAMA DAHİ YOK”

Nüfus planlamasının önemine de işaret eden Erhürman, “Bir doktor birisini tedavi ederken vatandaş olup olmadığına bakmıyor. 5 sene sonraki nüfusa göre sağlık sistemizi, hemşire ve doktor sayımızı planlamamız gerekiyor” dedi. Ülkede kısa vadeli planlamanın dahi yapılmadığını dile getiren Erhürman, bir çıkış stratejisine ihtiyaç bulunduğunu aktardı. Pandemi öncesi dönemde de her şeyin mükemmel olmadığını kaydeden Erhürman, yeni bir dönemi planlamaları gerektiğini vurguladı.

“BU YANLIŞ POZİSYONDAN VAZGEÇİLMESİ GEREKİYOR”

Kıbrıs Sorununa da değinen Genel Başkan Tufan Erhürman, Türk tarafının masaya getirdiği iki devletli çözüm modelinden bir an önce dönülmesi gerektiğini, bu tutumun Kıbrıslı Türklere birçok şey kaybettireceğini ifade etti.

Kıbrıslı Türklerin çözüm iradesi zeminine bağlı kalmasıyla birlikte Yeşil Hat Tüzüğü’nden Mali Yardım Tüzüğü’ne kadar birçok kazanım elde ettiğini, AKPA ve İKÖ’de temsiliyet kazandıklarını vurgulayan Erhürman, bu kazanımların da riske girdiğini belirtti. Sergilenen tutumla Kıbrıslı Türklerin artık dünyada çözüm istemeyen taraf olarak görüldüğünü işaret eden Erhürman, “Anastasiadis hiç hak etmediği bir biçimde çözüm isteyen taraf olma pozisyonunu elde etti” dedi. CTP’nin ülkede istikrar ve yatırım için bir an önce çözüm istediğinin altını çizen Erhürman, “Biz bu yanlış pozisyondan vazgeçilmesi için uğraşmaya devam edeceğiz” dedi.

VARIŞ: KAPSAMLI BİR ÇÖZÜME İVEDİLİKLE İHTİYACIMIZ VAR

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ) Başkanı Ahmet Varış, Kıbrıslı Türklerin ivedilikle kapsamlı bir çözüme ihtiyaçları bulunduğunun altını çizdi.

Varış, kamu hekimleri olarak gördükleri en büyük sıkıntının, kalıcı ve uzun vadeli planlamaların yapılmamasından dolayı sadece günübirlik çözümlerle konuları geçiştirme veya kısa çözümlerle ötelenmesi olduğunu söyledi.

Daha önce tabiplerin yaptığı çalışmalarda kısa orta ve uzun vadeli planlamaların önemi, ülkedeki nüfus yapısının değişimi, hastalıklarla ilgili o değişimlerin öngörülmesi, insan kaynaklarının da buna göre yetiştirilmesi konusunda çalışmalar yapıldığını kaydeden Varış, “Biz hekimler olarak bu konuda her türlü işbirliğine açığız” dedi.

ÖZGÖÇMEN: SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SAĞLIK SİSTEMİ YOK

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES) Başkanı İbrahim Özgöçmen de, ülkede sürdürülebilir bir sağlık sistemi olmamasının kendilerini rahatsız ettiğini söyledi.

Ülkede her şeyin artık siyaseten yapıldığını ifade eden Özgöçmen, toplumun göz ardı edildiğini belirtti. Sürdürülebilir bir sağlık sistemi olmayışının herkes tarafından bilindiğini ancak kimsenin buna müdahale etmediğini dile getiren Özgöçmen, “Sağlıkta sürdürülebilir hizmetin yapılması adına elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.