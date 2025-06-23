Erhürman: PGM’nin özerk bir yapıda çalışabilmesi esastır

Cumhuriyet Meclisi’nde, Polis Örgütü Kuruluş, Görev ve Yetkileri Değişiklik Yasa Tasarısı ile ilgili söz alan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, söz konusu yasa tasarısının genel gerekçesine bakıldığında, sadece üç satırdan oluştuğunun görüldüğüne vurgu yaptı.

Tufan Erhürman, “Gerekçede, yıllar içerisinde Polis Teşkilatı’nda yaşanan terfi sıkıntıları nedeniyle boşalan kadrolara atama yapılamadığı ve bu nedenle Polis Genel Müdür Yardımcılarının atanabilmesi maksadıyla bu yasa değişikliğine ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir” diye konuştu.

“Genel gerekçeyi okuduğunuzda şu izlenim doğmaktadır: Eğer bu yasa değişikliği gerçekleşmezse, Polis Genel Müdür Yardımcılarının atanabilmesi mümkün olmayacaktır” diyen Erhürman, ancak bunun doğru olmadığına işaret etti.

Erhürman, “Polis Genel Müdürlüğü (PGM) içerisindeki fiili durum, bu iddiayı doğrulamamaktadır” ifadelerini kullandı. Daha önce de, tam da bu dönemlerde, Polis Örgütü Kuruluş, Görev ve Yetkileri Yasası’nda benzer değişiklikler yapıldığını anımsatan Erhürman, “Her defasında bu değişikliklerin “son” olduğu, “bir daha böyle bir şeye gerek kalmayacağı” söylenmiştir. Ancak şimdi yine benzer bir değişiklik gündemdedir” dedi.

“Sahadaki gerçeklerle örtüşmüyor”

Şu anda Polis Genel Müdürü ve yardımcılığı pozisyonlarına gelebilecek statüde kişilerin mevcut olduğuna dikkat çeken Erhürman, bu kişilerin kim olduğunun Meclis’i ilgilendirmemesi gerektiğine de vurgu yaptı. Tufan Erhürman, “Polis Genel Müdürlüğü'nün özerk bir yapıda çalışabilmesi esas alınmalıdır. Teşkilatta her dönemde bu tür sıkıntıların yaratılması kabul edilebilir değildir” diye konuştu. “Getirilen bu yasa tasarısı ve bu tasarıya ilişkin ivedilik talebi, kendi genel gerekçesinin fiili durum ve sahadaki gerçeklerle örtüşmediğini açıkça göstermektedir. Bu da doğal olarak, yasa tasarısının belirli bireyler düşünülerek hazırlandığı yönünde bir algıyı beraberinde getirmektedir” diye konuşan Erhürman, Meclis'in, bu konuda kamuoyuna tatmin edici bir açıklama yapılmadığı sürece, yasa değişikliğine onay vermesinin mümkün olmadığının altını çizdi. Erhürman, “Eğer gerçekten o pozisyonlara gelecek nitelikte kimse olmasa, elbette ülkenin polis genel müdürü ve yardımcısı olmadan yola devam etmesi düşünülemez. Ancak böyle bir ihtiyaç yokken, bu değişikliğin yapılmaya çalışılması, doğrudan kişilere özel bir düzenleme yapıldığı izlenimini vermektedir” dedi. Tasarıya ret oyu kullandıklarının da altını çizen Erhürman, “Bizim oyumuz rettir. Tavsiyemiz, Meclis’in tamamının bu yasa tasarısına ret oyu vermesi yönündedir. Bu doğrultuda nisap da vermememiz gerekmektedir” dedi ve nisap sağlanamadığı için Meclis’e 15 dakika ara verildi.