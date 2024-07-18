Erhürman, Özel ve beraberindeki heyeti karşıladı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bugün adaya gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyeti havaalanında karşıladı.

Tufan Erhürman'a Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros ve Grup Başkan Vekilleri Erkut Şahali ile Sıla Usar İncirli eşlik etti. Partilerin heyetleri yarın saat 09.30'da CTP Genel Merkezinde bir araya gelecek.