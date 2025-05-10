Erhürman: “Modası geçmiş atraksiyonlarla bir yere varılamaz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs’ın güneyindeki mülkiyetle ilgili davalarda verilen iki mahkumiyet kararına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Söz konusu kararların, vatandaşlar arasında tedirginliğe yol açtığını belirten Erhürman, “Yabancı, KKTC vatandaşı fark etmeksizin pek çok insan benzer süreç ve sonuçlarla karşılaşma ihtimalinden endişe duyuyor” ifadelerini kullandı.

Erhürman’ın kişisel sosyal medya üzerindeki paylaşım şu şekilde:

“Güney'de mülkiyetle ilgili davalarda iki mahkumiyet. Yabancı, KKTC vatandaşı fark etmez, pek çok insan benzer süreçler/sonuçlarla karşılaşma ihtimalinden tedirgin!

"Yörüyün da gorkmayın"dan buralara kadar geldik...

Bu yaklaşım "içeride de dışarıda da başımıza çok işler açacak" diyeli çok oldu. Bu konudaki görüşlerimi daha önce defalarca açıkladım.

Bu kez yalnızca bir şeyin altını çizeceğim. Modası geçmiş, tribünlere oynamaya yönelik "atraksiyonlar"la bir yere varmak mümkün değil. Onlara değil, bilgiye ve akla ihtiyaç var...”