Erhürman: Memleket yangın yeri, UBP’ye Meclis'in Pazartesi’ne ertelenmesini önerdik, kabul edilmedi

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, memleket çok ciddi sıkıntı içerisindeyken Meclis görüşmelerinin Pazartesi’ne bırakılmasına yönelik UBP’ye öneri yaptıklarını ancak kabul görmediğini açıkladı, birleşimin bugüne ertelendiğini söyledi, “Bizler de görevimizi yapmak zorundayız” şeklinde konuştu.

Erhürman, yaşanılan yangın felaketinin halen sürmesinden dolayı son derece üzgün olduğunu da belirtti, “Ciğerlerimiz yanıyor” dedi.

"TÜRKSAT; yönetimin başında KKTC memurlarının olacağını söylüyor, protokolde bu böyle yazmıyor"

E-devlet protokolüne ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Erhürman, bu konudaki meselenin ‘yönetim’ olduğunu dile getirdi. Erhürman, TÜRKSAT’ın gönderdiği mektupta protokolde yazanın aksine yönetimin başında KKTC memurlarının olacağının bahsedildiğini açıkladı, ancak anlaşmaya bu şekilde yazılmadığını açıkladı.

İdarenin yasayla kurulduğunu vurgulayan Erhürman, ancak e-devlet protokolüne ilişkin yasa çalışması yapılmadığını kaydetti. Erhürman, hükümete bu konuda Türkiye ile yeniden görüşülmesi çağrısı yaptı.