Erhürman: Maliye böyle yönetilmez

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, belediyelerin devlet katkısı meselesinin ciddi kangren olarak durduğunu kaydetti.

Erhürman, bu durumun bazı belediyelerde maaş ödeme sıkıntısını beraberinde getirdiğini söyleyerek, önümüzdeki dönemde ise aynı sorunun farklı belediyelerde de yaşanabileceğini dile getirdi.

Haziran ayında Meclis’ten ek bütçe geçtiğini hatırlatan Erhürman, Eylül ayına kadar 9 milyar 324 milyon TL mahalli gelir olduğunu aktardı.

Erhürman, belediye sendikaları ile yapılan görüşmelerde Türkiye’den 110 milyon TL katkı beklendiğini, bunun da 28 belediyeye 4 taksit halinde dağıtılacağının ifade edileceğini dile getirerek, “Bu durum ne mevzuat, ne de bütçeleme tekniğine uygundur” şeklinde konuştu.

“Hükümet, maaş ödeyene devlet katkısını vermeyeceğim, ödeyemeyene vereceğim diyor” diye konuşan Erhürman, “Mesele şu mu? İnsanlar eyleme çıkmasın, meclis önüne gelmesin, maaş ödemeyenlere katkı vereyim mi?” diye sordu.

Erhürman, maliye gelirlerinin enflasyonla yükseldiğini belirterek, belediyelerin girdi maliyetlerinin arttığını, gelirlerinin ise hiçbir şekilde yükselmediğini dile getirdi.

“Bu kabul edilebilir değil” diyen Erhürman, “Biz bu konuyu her gün gündemde tutacağız. Belediyelerin hak ettiği payın ödenmemesi, pazarlık haline gelmesi kabul edilemez” şeklinde konuştu.

Erhürman, “Bu memlekette Maliye böyle yönetilmez” diyerek, “Buna geçit vermeyeceğiz. Bu ilk uyarıdır” dedi.

Erhürman: Bu kişiler görmezden gelinemez

Erhürman, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda çalışan hademelerin yaptığı eylemi gündeme getirdi, “Bu kişiler görmezden gelinemez” dedi.

“Bu insanlar yeri geldi aylarca maaş alamadı, sosyal sigortaları yatırılamadı” diyen Meclis iç tüzüğünün 62'inci maddesi kapsamında konuşan Erhürman, “Bu insanlar ülkenin paryası haline döndü. Bu kişilerden boşalan yere Rekabet Kurulu’nun ihale iptal edilmelidir dediği şirketin çalışanları girmişse gaflettir” dedi.