Erhürman, Mağusa’da esnafın sorunlarını dinledi, çözüm önerilerini paylaştı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Mağusa’da bazı esnaflarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi, çözüm önerilerini paylaştı.

Buluşma, Mağusa’da Büyük Sanayi bölgesinde gerçekleşti. Esnafın ekonomik zorluklar başta olmak üzere çeşitli konulardaki şikâyetlerini dinleyen Erhürman, çözüm önerilerini paylaştı.

Toplantıda Erhürman, Kıbrıs sorunuyla ilgili görüşlerini de paylaştı. Yoğun katılımla gerçekleştirilen toplantıda Erhürman’a CTP Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp da eşlik etti.