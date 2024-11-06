Erhürman: “Krizin patlak verdiği yer Meclis değil, kendine hükümet diyen yapıdır”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, krizin patlak verdiği yerin Meclis değil, kendine hükümet diyen yapı olduğuna dikkat çekti.

Zirve Kıbrıs Web TV’de Bala Kayadelen’in sorularını yanıtlayan Erhürman, Meclis’i çalıştırmayanın kim olduğunun açıkça ortada olduğuna dikkat çekti. “Seçilmemiş bir kişiyi seçilmiş kabul edemeyiz” diyen Tufan Erhürman, “Çocuklarımıza düzgün memleket bırakmak için diyalog gerekirse herkesle diyalog kurarım. Bu memleketin çocukları için gailesi olmayanlar beni hiç ilgilendirmez. Diyaloğa sonuna kadar açığım” diye konuştu.

“Bu arkadaşlar kendi kendilerini yönetmiyor”

29 milletvekilinin desteğine sahibim diyen yapının, 15 turda 26 sayısını bulamadığına dikkat çeken Erhürman, Meclis Başkanı’nın seçilemediğini anımsattı. Krizin patlak verdiği yerin Meclis değil, kendine hükümet diyen yapı olduğuna işaret eden Erhürman, “29 vekil desteğine sahibim diye ortada gezen bir yapı, 15 tur boyunca nasıl 26’ya ulaşamaz?” diye sordu. İnşaat sektöründeki, sağlıktaki, eğitimdeki sorunların da karşılarındaki zihniyet yüzünden ortaya çıktığının altını çizen Erhürman, “Bu arkadaşlar kendi kendilerini yönetemiyorlar” ifadelerini yineledi. Kıbrıs Türk halkının sorunlarının dağ gibi büyümeye devam ettiğini kaydeden Erhürman, tek çözümün erken seçim olduğunu vurguladı. UBP’nin kurultay yarışının bir yıl sürdüğünü belirten Erhürman, “Kurultaydan başka hiçbir şey düşünmediler, inşaat sektörünü çökerttiler, ekonomi kuzeye akarken güneye akmaya başladı” dedi. Meclis’te yaşanan sorunun basit olduğunu vurgulayan Erhürman, “Seçilmemiş bir kişiyi başkan ilan etmeyeceksin ki bu meclis çalışsın. Seçilmemiş bir kişiyi CTP meclis başkanı olarak mı kabul edecek? Tartışacak bir şey yok. Bu işi diyalog çözer diyoruz” dedi.

“Meclisi çalıştırmayanın kim olduğu bellidir”

Esas itibariyle Meclisi çalıştırmak demenin, hukuka uygun çalıştırmak anlamına geldiğini ifade eden Erhürman, “Kimse algı operasyonlarına boşuna soyunmasın, kimse halkın aklıyla dalga geçmeye kalkmasın” diye konuştu. “Meclisi şu anda çalıştırmayanın kim olduğu bellidir” diyen Erhürman, Meclis’te değil, “hükümetin” içinde kaos olduğunu yineledi. 15 tur 26 sayısının bulunamadığını, divanın toplanmadığını anımsatan Erhürman, “Divanı toplayacağım dedin, ona da cesaret etmedin. Kendi içlerindeki sorunlar yüzünden bu işi yapamayacaklarını gördüler, endişeye kapıldılar. Hikaye çok nettir, tarihe de mal olmuştur. Kimin ne dediği de kaydolmuştur. Bu ülkede bir dönem bir parantez açıldı ve bu parantez bilsinler ki bir gün kapanacak. Şu anda 18-20 yaşında olan çocuklarımızın gözünde rezil rüsva olacaklar. Gün gelir her şey görülür” dedi. 8’inci tur mu 9’uncu tur mu tartışmalarına da açıklık getiren Erhürman, “Bir oturumu Ziya Beyin başkanlığında açıp kapattılar. Ziya Bey Meclis Başkanı değil, o yüzden o oturum da oturumdan sayılmaz. Tartışacak bir şey yok. Hukuk aleminde öyle bir oturum yaşanmadı. Ziya Bey’in orada oturması, sokaktan geçen birinin orada oturmasıyla hukuken farklı değil” diye konuştu.

“Seçilmemiş bir kişiyi seçilmiş kabul edemeyiz”

Seçilmediği tescilli bir kişinin, Meclis başkanı olarak dayatılmaya çalışıldığına vurgu yapan Erhürman, “Ben de bu dayatmayı halk adına kabul etmiyorum. Bu halkın bir meclisi var ve çaput ediyorlar. Çocuklarımızı düşünmek sadece siyasetçinin değil, herkesin görevidir. Seçilmemiş bir kişiyi seçilmiş kabul etmek gibi herhangi bir seçenek olamaz. Gelin demokrasiye ve akla uygun çözüm üretelim diyorum. Diyaloğa kapalı değiliz. Benim ‘geri adım’ atmam demek, Kıbrıs Türk halkının seçilmemiş bir kişiyi Meclis Başkanı olarak kabul etmesi demektir. Çözmek istemiyorlarsa erken seçim istiyorlar demektir. Biz de zaten erken seçimin tek çözüm olduğunu önceden söyledik” dedi. “Bu memlekette son bir ay içerisinde kaç kişi inşaattan düşerek öldü? Bir bebeğimizi de kaybettik hastanede. Bu memlekette hiç duymadığımız şekilde insanlar yakılarak öldürüldü. Trafik kazalarında insanlarımızı kaybediyoruz. Kurdukları sistem ve dört buçuk senedir bizi bu noktaya getirdiler” diyen Erhürman, nüfus sayımı ve nüfus politikasının önemine işaret etti.

“Çocuklarımıza düzgün bir gelecek bırakmak için herkesle diyalog kurarım”

CTP’nin zaten sokakta olduğuna dikkat çeken Erhürman, “Biz eylem yapalım noktasına geldiğimizde, bugün eylem yapalım çağrısı yapanların nerede olduğunu biliyoruz” dedi. Her gün sokakta, insanların yanında olduklarını söyleyen Erhürman, “Çocuklarımıza nasıl bir memleket bırakacağız meselesi, benim temel meselemdir. Siyasi ikbal falan da umurumda değildir. Bu memleketi, bu hale getirenlere koltuk değneği olma niyetim yok. Çocuklarımıza düzgün memleket bırakmak için diyalog gerekirse herkesle diyalog kurarım. Bu çocuklar için sözüm var. Bu memleketin çocukları için gailesi olmayanlar beni hiç ilgilendirmez. Diyaloğa sonuna kadar açığım, bu sürecin diyalog dışında başka şekilde çözüleceğine inanmıyorum” diye ekledi.