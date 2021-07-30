Erhürman: Krize kriz eklemekten başka işe yaramadılar

CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, UBP ve YDP arasında çıkan ‘hükümet krizine’ atıfta bulundu, “Bu halkın yakasından düşün” dedi.

Erhürman, “ ‘Krizin içinde ülke hükümetsiz kalmasın’ iddiasıyla geldiler, krize krizler eklemekten başka hiçbir işe yaramadılar” şeklinde konuştu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erhürman, şöyle dedi: "Hükümette kriz"... Gün geçmiyor ki basında böyle bir haber çıkmasın! Bugün de UBP ile YDP arasında kriz varmış. UBP yeni taleplerde bulunmuş, bu yüzden YDP hükumetten çekilebilirmiş. Ortada "hükumet" adıyla anılmaya değer bir yapı kalmış gibi!!!

"Krizin içinde ülke hükümetsiz kalmasın" iddiasıyla geldiler, krize krizler eklemekten başka hiçbir işe yaramadılar. Düşün artık bu halkın yakasından!!!"

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