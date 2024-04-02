Erhürman, komitelerde gelinen aşamalarla ilgili bilgi verecek
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Hayat pahalılığının yanış hesaplanması ve yükseköğrenim konusunda kurulan komitelerde gelinen aşamalarla ilgili bilgilendirme” amacıyla basın toplantısı düzenliyor.
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Hayat pahalılığının yanış hesaplanması ve yükseköğrenim konusunda kurulan komitelerde gelinen aşamalarla ilgili bilgilendirme” amacıyla basın toplantısı düzenliyor.
CTP'den yapılan açıklamada söz konusu basın toplantısı saat 13.00'te Cumhuriyet Meclisi Zalihe Çavuşoğlu Salonu’nda gerçekleşecek.
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a basın toplantısında CTP milletvekilleri de eşlik edecek.
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