Erhürman: “Kıbrıs Türk halkının iradesi ekseninde oluşturulan derin boşluğu sloganlarla doldurmak mümkün değil”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Kıbrıs Türk halkının iradesi ekseninde oluşturulan derin boşluğu sloganlarla, sözcüklerle, sembollerle doldurmak mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Erhürman’ın açıklaması şu şekilde:

“Sn. Hristodulidis İsrail'i ziyaret etti.

Rum basınına bakılırsa İsrail ile Kıbrıs arasındaki elektrik bağlantısı meselesiyle ilgili gelişmeler var.

Dahası, bu konu IMEC (Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru) ile de ilintili biçimde ele alınıyormuş.

Bu arada hidrokarbon yataklarından karşılıklı pay alınması için de görüşmeler sürdürülüyormuş. Bunun deniz yetki alanlarıyla da yakından ilgisi var tabii.

Bu konuların tümünü uzun bir süreden beri gündemde tutmaya çalışıyoruz.

Hepsinde Sn. Hristodulidis'in Kıbrıs adasının tamamı (kuzey dahil) ve bu adada yaşayan herkes (yani kuzeyde yaşayanlar da) adına, geleceği, barışı ve istikrarı tehdit edecek biçimde egemenlik kullanımı söz konusu.

Bu arada güneyde açılan mülkiyete ilişkin davalar meselesinde de durumun vahameti her gün biraz daha artıyor. Daha önce defalarca uyardığımız gibi, artık konu yabancıların, müteahhitlerin, emlakçıların çok ötesinde.

Ama buralarda "egemenliğin mührü"nden, "egemen eşitlik"ten, "iki devletli çözüm"den söz etmeye devam ediliyor. Kıbrıs Türk halkı, Kıbrıs'taki iki eşit kurucu ortaktan biri olmasına karşın "çözümsüzlük çözümdür politikası"yla egemenlik konusunda tamamen hiçleştirilirken hem de.

Kıbrıs Türk halkının iradesi ekseninde oluşturulan derin boşluğu sloganlarla, sözcüklerle, sembollerle doldurmak mümkün değil. Herkesin bir an önce bunun farkına varması gerekiyor.”