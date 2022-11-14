Erhürman: KIB-TEK’i zarara uğratmanın itirafnamesi

ÜstEL Hükümeti’nin Kıb-Tek’in AKSA’ya olan 600 milyon TL borcunun devlet borcu olarak devralınmasına ilişkin hazırladığı Yasa Tasarısı, Meclis’te gündeme geldi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, yapılan yasa tasarısını KIB-TEK’i zarara uğratma konusunda ‘itirafname’ olarak değerlendirdi.

Erhürman, “Memleketi yönetemiyorsunuz. Batık bir bakkal dükkanın veresiye defterine çevirdiniz” diyerek, “Nereden kaynaklandığı belli olmayan girdiler, çıktılar. Bütçede hiçbir kalemde yazmıyor…” şeklinde konuştu.

Geçmişte Kıb-Tek’in AKSA’ya olan borcunun Maliye Bakanlığı’nın üzerine alınmasıyla ilgili bulundukları öneriyi hatırlatan Erhürman, görevde oldukları 2018 yılında bu konuda attıkları adımı gündeme taşıdı.

CTP’nin önerilerine rağmen hükümetin bu konuda atım atmadığını dile getiren Erhürman, Kıb-Tek’in borçlanmaya devam ettiğini bu nedenle de faiz yükününün arttığına işaret etti, hükümete sorular sorarak, “Bunu şimdi mi fark ettiniz? Kurum borçlarını ödeyemez hale gelecek, gittikçe daha çok borçlanacak, borçlandıkça faiz yükü binecek diye söylemedik mi?” dedi.

Erhürman, “Mevzuatta hangi hükme göre bu para KIB-TEK’e sonra da AKSA’ya gidiyor?” diye sorarak, “Protokolde var mı?” Bütçede var mı? Yok…” diye yanıt verdi.

“Erken seçim, elzemdir”

TPIC’le imzalanan sözleşmeyi gündeme taşıyan Erhürman, “Sözleşme nerede?” diye sordu, “İçinde ne olduğunu bilmesek de olur. Maliye, mevzuat kimsenin umurunda değil” dedi.

Erhürman, yerel seçimden önce erken seçime gidilmesinin elzem olduğunu vurguladı, “Çözüm bellidir. 2019’dan beridir yönetim koltuklarında olanın gitmesidir” şeklinde konuştu.

Arıklı: KIB-TEK’in Mayıs-Ekim’deki zararı 792 milyon TL

Erhürman’ın ardından kürsüye çıkan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, KIB-TEK’in aylık 100 milyon TL zarar ettiğini söyledi.

Arıklı, Mayıs-Ekim döneminde kurumun toplam zararının ise 792 milyon TL’ye ulaştığını kaydederek, “Bunu bir şekilde formüleze etmek gerekiyordu. Türkiye yardıma koştu, AKSA’ya ödenmesi gereken borcu ödüyoruz” dedi.

Erhürman: Kıb-Tek, bir şirketse maliyetlerinin altında satış yapar noktaya mı geldi?

Yeniden kürsüye gelen CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, KIB-TEK’i 2018’in ortalarında (+) bütçe ile devrettiklerini hatırlattı, “Kıb-Tek, bir şirketse maliyetlerinin altında satış yapar noktaya mı geldi?” diye sordu.

Erhürman, KIB-TEK’in siyasetten arındırılarak, özerk bir yapıya kavuşmasına yönelik gerekliliği yeniden gündeme taşıdı. Şu anda mevzuatta olmayan bir kalemden Kıb-Tek’e ödeme yapılmaya çalışıldığını ifade eden Erhürman, “Görev zararının doğmasının nedeni KIB-TEK Yönetim Kurulu’na verilen siyasi talimattır” dedi.

Erhürman, “Teşekkürü geçin, bir şeyi de yönetmeye çalışın” diyerek hükümeti eleştirdi.