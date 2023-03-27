Erhürman: "Kayıt dışılıkla ilgili önlem, tasarrufa ilişkin örnek yok"

Meclis’te ‘maaşlarda kesintiyi’ öngören, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin hazırladığı, ‘Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasa Önerisi’ gündemde…

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, yasa önerisinde kayıt dışılıkla ilgili önlem bulunmaması ve tasarrufa ilişkin herhangi bir örnek olmamasının “kaş yaparken göz çıkarmaya neden olacağını” söyledi.

Erhürman, aynağa ihtiyaç duyulduğunun açık olduğunu, alım gücüne zarar vermeden, kayıt dışılığı sürece çekerek, ortak akılla kaynak yaratılması yönünde görüşleri bulunduğunu kaydetti.

Harcamaların toplam maliyetinin hala doğru dürüst bir çalışmayla açıklanmadığına vurgu yaparak, CTP’nin görüşünün madde madde görüşülmesinden sonra belirleneceğini belirtti.

“Beceriksizlikle zaman kaybettirildi”

Depremden sonra dayanışma duygusu yüksekken gösterilen beceriksizlikle memlekete zaman kaybettirildiğini dile getiren Erhürman, hükümeti eleştirdi.

Erhürman, ‘Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasa Önerisi’nin aceleye getirilmek istendiğini belirten Erhürman, buna karşı çıktıklarını, zorunlu kesintiden gönüllü kesintiye, kesinti yapılacak sürenin de 12 aydan daha kısa süreye dönüştürüldüğünü belirtti.

“Maliyeden tasarruf yapılmıyor”

‘Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasa Önerisi’nin aceleye getirilmek istendiğini belirten Erhürman, buna karşı çıktıklarını, zorunlu kesintiden gönüllü kesintiye, kesinti yapılacak sürenin de 12 aydan daha kısa süreye dönüştürüldüğünü belirtti.

Erhürman, bugün görüşülen yasa önerisinin madde madde görüşülmesine geçildiğinde birtakım değişiklik önerileri geleceğini dolayısıyla maddelerle ilgili görüşlerini ortaya koyacaklarını belirtti.

CTP’nin denetim, zamanlama, diğer gelirler ve tasarrufa ilişkin önerilerinin yasa önerisine yedirildiğinin görüldüğünü söyleyen Erhürman, Merkez Bankası’ndan elde edilecek kar payının bu fona aktarılmasının önemine değindi, ancak bu yapılanın tasarruf değil gelirlerden elde edilen bir pay olduğunu belirtti.

Erhürman, "öneri metninde tasarruf anlamında bir madde bulunmadığını" söyledi.

Maliyeden tasarruf yapılmadığını, gelirlerden ise öngörülmeyen gelirlerden aktarım yapıldığını söyleyen Erhürman, alınacak vergilerin de kayıtlılardan alınacağını, kayıt dışı olanın olmaya devam edeceğini belirtti.

Erhüman, bu nedenle kayıtlı olanın da kayıt dışılığa girme arayışına gireceğini ifade etti.

Özel sektörden maaş kesintisi ve ek vergiler, banka mevduatlarından kesinti gibi maddelerin piyasada pahalılaşma etkileri yaratabileceğini dile getiren Erhürman, bunun hayat pahalılığı şeklinde yansıyacağını ve bütçenin şaşma riskiyle karşı karşıya kalacağını söyledi.

Berova raporu okudu…

Meclis’in bugünkü birleşiminde Doğal Afet ve Depremle İlgili Mevzuatın Düzenlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel (Ad-Hoc) Komitesi Başkanı Özdemir Berova öneriye ilişkin raporu okudu.

Berova, komite çalışmaları esnasında sivil toplum örgütü, sendika ve diğer paydaşlarla toplantılar yapıldığını söyleyerek, yasa önerisi içinde maaşlardan kesinti yapılmasıyla ilgili maddelerde bugün yine öneri ile değişiklik yapılacağını kaydetti.

Öneriyle ilgili bilgi veren Berova, 15 bin TL ve altında maaş alanlar ve asgari ücretlilerin maaşlarından kesinti yapılmayacağını, kişilerin bu yönde dilekçe vermesi halinde kesinti yapılmayacağını ve kişilere yasa kapsamında istedikleri süre ve oranında kesinti yapılmasına olanak sağlanacağını belirtti.

Berova, ücret ve maaşlardan yapılacak kesintilerin okul ve hastane bakım onarım amacıyla kullanılacağını vurguladı.

Elde edilecek gelirin, komisyon tarafından yönetileceğini dile getiren Berova, komisyonun yasa kapsamında yapılacak harcamaların hacmi ve önceliğini belirleyeceğini ifade etti.

Diğer maddelerde de birtakım öneriler yapılacağını söyleyen Berova, yasa önerisinin oybirliğiyle geçmesi temennisinde bulundu.