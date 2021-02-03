Erhürman: “İşçilerin hakları budandı”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hali hazırda yürürlükte olan mevzuata göre tüm işçiler için %100 sigorta primi verilmesi gerektiğini fakat hükümetin yeni açıkladığı pakette bunun sadece 1-10 işçi çalıştıran işletmelere verileceğini ifade etti. Erhürman, “Yani 1-10 işçi çalıştıranlar için zaten var olan yeni bir şeymiş gibi lanse edilirken, 11'den fazla işçi çalıştıranlar için var olan budanıyor ve bu paket özel sektöre yeni katkılar sağlayan bir destek paketi olarak pazarlanıyor” dedi.

Erhürman’ın açıklaması şöyle:

"Ekonomik paket"i okuyup anlamaya çalıştıkça gözlerime inanamıyorum. Yürürlükteki mevzuata göre Haziran 2021'e kadar, istisnalar hariç, kaç işçi çalıştırırsa çalıştırsın tüm işçiler için %100 verilecek sigorta prim desteği bu paketle 11-20 işçi çalıştıran iş yerleri için %50'ye, 21'den fazla işçi çalıştıran iş yerleri için % 30'a düşürülmüş.

Yani 1-10 işçi çalıştıranlar için zaten var olan yeni bir şeymiş gibi lanse edilirken, 11'den fazla işçi çalıştıranlar için var olan budanıyor ve bu paket özel sektöre yeni katkılar sağlayan bir destek paketi olarak pazarlanıyor. Aklımızla dalga geçmeseydiniz bari!!!"