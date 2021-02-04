İş çevreleri, “Ekonomik Paketi” YENİDÜZEN’e yorumladı: ‘Hayal kırıklığı’

Ayşe GÜLER

Hükümet tarafından üçüncüsü açıklanan ekonomik destek paketi, iş çevreleri tarafından kabul görmedi.

“Yetersiz ve kabul edilemez” olarak nitelendirilen Ekonomik Paket’te yeterli açılımın yapılmamasıyla ‘işten durdurmalarının önünün açılacağı’ ifade edildi.

Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, ‘ferahlatıcı ve rahatlatıcı’ bir çalışmanın ortaya konmadığını söyledi, “Ekonomik paket, bizim beklediğimiz gibi değil. Zor günler bizi bekliyor” dedi.

Daha önceki ekonomik pakette yer almasına rağmen, devlet tarafından ödenen yüzde 11’lik işveren katkısının yüzde 100’den, yüzde 30’a kadar gerilediğini belirten Deniz, bu durumun bazı personellerin işten durdurulmasına neden olacağını söyledi.

Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kanber ise ekonomik paketin; kriz ve kapanma sonucundaki beklentinin çok altında kaldığını vurgularken, “İçi boş, kabul edilemez bir paket” dedi.

Kanber, ötelenmiş taksitlerin dondurulması taleplerinin paket içerisinde hayat bulmadığını aktararak, “Soyut bir program. Esnaf veya iş insanları nezdinde kabul görmeyecek” şeklinde konuştu.

Öte yandan Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk ise açıklanan tedbirlerin büyük bir hayal kırıklığı yarattığını, son derece yetersiz olduğunu belirtti.

Avunduk, sosyal sigorta desteğinin, 10 kişi üzerinde istihdam yaratan işletmelere en az yüzde 50 oranında azaltılmasının, istihdamın devamına vurulmuş büyük bir darbe olduğunu kaydetti.

GİAD Başkanı Muhit İnce de birçok işletmenin kendi haline terk edildiğini söyledi, “Paket tatmin edici noktada değil. Hükümet, bilinen şeyleri önümüze koydu” dedi.

İnce, paketin yenilikçi bir tavır içerisinde olmadığını da aktardı.

YENİDÜZEN, ilgili çevrelerle görüştü, ekonomik paketi yorumlattı.

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Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz:

“Ferahlatıcı ve rahatlatıcı bir çalışma değil, işten durdurmaların önü açılacak”

Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, ekonomik paketi yeterli bulmadı, ‘ferahlatıcı ve rahatlatıcı’ bir çalışmanın ortaya konmadığını söyledi.

Deniz, “Ekonomik paket, bizim beklediğimiz gibi değil. Zor günler bizi bekliyor” dedi.

Daha önceki ekonomik pakette yer almasına rağmen, devlet tarafından ödenen yüzde 11’lik işveren katkısının yüzde 100’den, yüzde 30’a kadar gerilediğini belirten Deniz, bu durumun işten durdurmanın önünü açacağını kaydetti.

Deniz, ekonomik pakette kapalı sürede çalışanların yatırımlarının kimin tarafından yatırılacağına yönelik olarak herhangi bir bilginin paylaşılmadığını da aktardı.

Başbakan ile yaptıkları toplantıda özellikle yanında azami 10 kişi çalıştıran küçük işletmeler için 20 bin TL hibe verilmesi talebinde bulunduklarını söyleyen Deniz, bu önerilerinin de hayat bulmadığını dile getirdi.

Deniz, kapalı olan işletmelerin çalışanlarına kapalı kalacakları süre baz alınarak 1500 TL ödeme yapılacağını söyleyerek, bu karara göre iki hafta kapalı kalınması halinde çalışanlara 750 TL ödeneceğini belirtti.

Yapılandırılmış yatırım ödemeleri ya da kredilerle ilgili herhangi bir karar alınmadığını da ifade eden Deniz, paketin beklentiyi karşılamadığını dile getirdi.

Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kanber:

“İçi boş, kabul edilemez bir paket”

Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kanber, açıklanan ekonomik paketin oluşan kriz ve kapanma sonucundaki beklentinin çok altında olduğunu vurguladı, “İçi boş, kabul edilemez bir paket” dedi.

Kanber, paketle esnaf ve iş insanlarının borçlanmasıyla ilgili bir takım kolaylık sağlandığını, bunun da kabul edilemez olduğunu söyledi.

Başbakanlık’ta yapılan toplantıda istihdamın devamını sağlayacak, eşit ve net taleplerinin olduğunu belirten Kanber, bu dönemde açık olan işyerlerinin çalışanlarına da yardımların devam etmesi gerektiğini kaydetti.

Kanber, “İşletmelerin açık olması, onların kazanç sağladığı anlamına gelmez” dedi.

Öte yandan geçtiğimiz yıl yapılandırılan borçların vadesinin Şubat ayında geldiğini ifade eden Kanber, bunlarla ilgili herhangi bir karar bulunmamasını eleştirdi.

Kanber, ötelenmiş taksitlerin dondurulması taleplerinin de paket içerisinde hayat bulmadığını aktararak, “Soyut bir program. Esnaf veya iş insanları nezdinde kabul görmeyecek” şeklinde konuştu.

Ekonomik pakete itirazların bugünden itibaren başlayacağını söyleyen Kanber, “Başbakan’a konular aktarılmasına rağmen adım atılmadı” dedi.

Kanber, toplum ve esnafın beklentisi çerçevesinde sektörel bazla aşılanmaya yönelik herhangi bir çalışmanın da pakette yer almadığını kaydetti, küçük işletmeler ve işsizlere yönelik de somut bir desteğin olmadığını dile getirdi.

Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk:

“Sanayi sektörü bu şekilde ayakta kalamaz”

Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, koalisyon hükümeti tarafından açıklanan tedbirlerin büyük bir hayal kırıklığı yarattığını, son derece yetersiz olduğunu vurguladı.

Avunduk, sosyal sigorta desteğinin, 10 kişi üzerinde istihdam yaratan işletmelere en az yüzde 50 oranında azaltılmasının, istihdamın devamına vurulmuş büyük bir darbe olduğunu kaydetti.

“Bir önceki hükümetin Haziran 2021 yılına kadar vermeyi taahhüt ettiği bir desteğin kaldırılması kabul edilemez” diyen Avunduk, bu desteğin devam ettirilmemesi halinde istihdamın korunmasına yönelik politikaların çökeceğini belirtti, “İşçilerimizi sokağa mı terk ettireceksiniz” diye sordu.

Sanayi sektörünün bu şekilde ayakta kalmasının mümkün olmayacağını ifade eden Avunduk,

Şubat ayında sanayi sektöründe ciddi oranda kapalı işletmeler olduğunu, elektrik teşviklerinin yılsonuna kadar devam etmesi gerekirken Mart ayına kadar yapılacağının ifade edildiğini söyledi.

Avunduk, finansman sorunlarının nasıl çözüleceğine dair herhangi bir açılım olmamasını da eleştirdi.

GİAD Başkanı Muhit İnce:

“Birçok işletme kendi kaderine terk edildi”

GİAD Başkanı Muhit İnce de birçok işletmenin kendi haline terk edildiğini söyledi, “Paket tatmin edici noktada değil. Hükümet, bilinen şeyleri önümüze koydu” dedi.

İnce, paketin yenilikçi bir tavır içerisinde olmadığını da aktardı.

Önümüzdeki süreç içerisinde birçok işletmenin sıkıntı yaşayacağına vurgu yapan İnce, GİAD olarak sundukları 10 maddelik öneriler içerisinden birkaç maddeyle alakalı adımlar atıldığını bunun da yeterli olmadığını belirtti.

Özellikle hibe ve krediler kısmının açıkta olduğunu ifade eden İnce, Başbakan Ersan Saner’in ‘bankaların da pandemi koşullarını dikkate alarak yardımcı olacak’ şeklinde açıklamasıyla hükümetin desteğinin olmadığının anlaşıldığını söyledi.

Bankalar Birliği Başkanı Önal:

“Kredi faiz ve taksit ertelemeye yönelik düzenleme yok”

Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal, hükümet tarafından açıklanan ekonomik paketin toplumda yaratılan beklentiyi karşılamadığını belirtti.

Kredi faiz ve taksit ödemelerinin ertelenip, ertelenmeyeceğine ilişkin genel bir düzenleme olmadığını ifade eden Önal, “ İhtiyaç duyan vatandaşlar, kendi bankalarına başvurabilir. Ödeme planlarını ihtiyaçları çerçevesinde yeniden gözden geçirilmesini talep edebilir” şeklinde konuştu.

Yapılan yardım ve desteklerin devletin bütçe imkanlarıyla doğru orantılı olduğunu da söyleyen Önal, devletin kullanabileceği para ve maliye politikası kabiliyetlerinin oldukça sınırlı olduğunu kaydetti.

Önal, “Paket hazırlanırken mali açıdan devlete yükü nisbi olarak düşük hem de çok sayıda vatandaşa işletmeye fayda sağlayacak önlemler üzerinde durulmuş” dedi.

Bankaların bu dönemde nakite ihtiyaç duyan işletme ve bireyler için açık olduğunu ifade eden Önal, miktar küçük olsa da devreye konulan 120 bin TL’lik kredi paketinin kısa süreli ihtiyaçları gidermek için önemli bir araç olduğunu dile getirdi.