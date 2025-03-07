Erhürman ile Doughty görüştü
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, İngiltere’nin Avrupa ve Kuzey Amerika’dan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty ve beraberindeki heyetle görüştü.
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, İngiltere’nin Avrupa ve Kuzey Amerika’dan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty ve beraberindeki heyetle görüştü.
Stephen Doughty’ye İngiliz Yüksek Komiseri Michael Tatham eşlik etti. Görüşmede CTP MYK Üyesi Muhittin Tolga Özsağlam da hazır bulundu.
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