Erhürman ile Canbey görüştü

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Delegasyonu Başkan Vekili Dr. Mustafa Canbey ve beraberindeki heyetle görüştü.

Tufan Erhürman’a, Genel Sekreter Asım Akansoy, Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros ile Milletvekili ve AKPM Üyesi Armağan Candan da eşlik etti.