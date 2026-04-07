Erhürman: "Hükümetle görüşüyorum. Bana 10 dakika süre verin"
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, sendika temsilcileriyle görüştü, yeniden olayların yaşandığı Meclis'e geldi. Kısa bir açıklama yapan Erhürman "Sendikalarla görüştüm. Hükümetle de görüşüyorum. Bana 10 dakika süre verin" dedi.
A+A-
Meclis önünde gergin anlar devam ederken, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman eylem alanında sendika temsilcilerinin yanına gitmiş, sendika temsilcileriyle Cumhurbaşkanlığı'nda görüşmüştü.
Bu haber toplam 841 defa okunmuştur