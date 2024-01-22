Erhürman: "Hukukla en ufak bir bağ hissetmiyorlar"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, taşıma izinleriyle ilgili, “Siz ya yasaya uymuyor partizanlık yapıyorsunuz ya da hükümette kalmak uğruna hukuka uygun iddiasıyla verdiğinizi söylediğiniz izinleri iptal ediyorsunuz. Muhtemelen hem torpil vardır, hem kendi aranızda uzlaşmazlık” dedi.



Erhürman, Meclis’te ikinci kez söz hakkı alarak “hükümet” mensuplarının kendilerine verdiği yanıtları değerlendirdi ve hiçbirinin sorulara cevap niteliğinde olmadığını vurguladı. Hukukla en ufak bağ hissetmeyen, bir defa koltuğa oturdu mu her şeyi yapabileceğini düşünen bir zihniyetle karşı karşıya olunduğunun altını çizen Erhürman, “2024’te kurtulmak istediğimiz zihniyet tam da budur” dedi.

“Önemli olan kriterler ve gerekçedir”

Taşıma izinleriyle ilgili “hükümet” tarafından söylenenlerin tutarsızlıklar içerdiğini söyleyen Erhürman, “Söz konusu izinler geçmişten bugüne yine aynı makam tarafından aynı tüzük ve kriterler çerçevesinde verildiyse, bunların geri alınmaması lazım. Geri alındıysa başka sorun var, siz söylüyorsunuz” dedi. Söz konusu izinleri almaya YDP’lilerin de başka partililerin de hakkı olduğunun altını çizen Erhürman, “Önemli olan doğru kriterler ve gerekçe bulunmasıdır” dedi.



İzinlerin “siyasi gerekçelerle geri alındığı” söylemenin, “hükümette kalmak uğuruna” anlamına geldiğini da ifade eden Erhürman, hükümetin söylemlerin tutarsızlıklarla dolu olduğunu anlattı.



İyi İdare Yasası’nda gerekçesiz iş yapılamayacağının belirtildiğini vurgulayan Erhürman, “Gerekçe tamam değilse, bunların iptal edilmesi gerekir. İptal edilmesi gerektiğini kabul ediyorsanız, nasıl geçmişle aynı olduğunu söyleyebilirsiniz” diye sordu.



Erhürman, “150 insana, hak ettiniz verdik ama siyaseten ben hükümette kalmaya devam edeyim diye ortaklarımın müdahalesiyle vazgeçtik diyorsunuz” dedi.

Hem torpil hem uzlaşmazlık…

“Bir bakan, hukuka uygunluğundan emin olduğu 150 kişiyi ilgilendiren bir konuda siyaseten nasıl geri basar?” diye soran Erhürman, ya birinci ya da ikinci söylenenin doğru olmadığını dile getirdi. Tufan Erhürman, “Siz ya yasaya uymuyor partizanlık yapıyorsunuz ya da hükümette kalmak uğuruna hukuka uygun iddiasıyla verdiğinizi söylediğiniz izinleri iptal ediyorsunuz” diye konuştu. “Muhtemelen hem torpil vardır, hem kendi aranızda uzlaşmazlık” ifadelerini kullanan Tufan Erhürman, arada bu izinleri hak edenler varsa da bu kişilerin mağdur olduğunu kaydetti. Böyle bir devlet yönetme zihniyetinin olamayacağını vurgulayan Erhürman, her söylenenin ihbar niteliğinde olduğunu kaydetti. Böyle bir zihniyetle ülkenin yönetilemeyeceğini ifade eden Erhürman, “Hukukla en ufak bağ hissetmeyen, bir defa koltuğa oturdu mu her şeyi yapabileceğini düşünen bir zihniyet. 2024’te kurtulmak istediğimiz zihniyet tam da budur” dedi.