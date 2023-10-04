Erhürman: “Halkın talebini yerine getirmek için sokağa çıkacağız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Utan ve Git” söyleminin halkın sesini yansıttığını söyledi ve yakın zamanda sokağa çıkacaklarını, bu talebin kendilerine halktan geldiğini belirtti.

Erhürman dün akşam Genç TV’de Mustafa Alkan’ın hazırlayıp sunduğu “Er Meydanı” programına katılarak gündemdeki konulara dair önemli açıklamalarda bulundu. Halkın kendilerinden beklentilerini dikkate aldıklarını dile getiren Erhürman, bu yönde kararlı adımlar atmaya devam edeceklerini belirtti.

5 yıl sonrasını öngöremez duruma geldiklerini belirten Erhürman, “Doğru hamleleri şimdi yapmazsak, 5 sene sonra ne sosyal ve kalkınma planları yapmamızın ne de benim buraya çıkıp konuşmamın manası kalacak. Her dakika çok şey kaybediyoruz ve çok hızlandı bu süreç. Çocuklarımız adına endişeli olduğumuz için de sokağa iniyoruz” dedi. Omuzlarında tarihsel bir sorumluluk olduğunun altını çizen Erhürman, halkın yükselen bir talebi olduğu için yola çıktıklarını, tüm kesimlerin de kendi geleceğini tayin etmekle yükümlü olduğunu ifade etti.

“Halk götürmek isterse o güç karşısında kimse duramaz”

Ülkeyi yönettiğini iddia eden gayrı meşru hükümetin kısa bir süre içerisinde erken seçime gitmesi gerektiğini ve bunun da mümkün olduğunu ifade eden Genel Başkan Tufan Erhürman, “Halk götürmek istiyorsa halkın gücünün karşısında kimse duramaz” dedi. “Utan ve Git” söylemiyle ilgili kendilerine birçok soru geldiğini belirten Erhürman, bunun sadece sosyal medya için kurulmadığını, halkın talebi üzerine organize edildiğini ve kampanyanın bir ayağının da sokak olduğunu açıkladı. Erhürman, yapacakları eylemlerin tarihlerini de ilerleyen günlerde açıklayacaklarını söyledi.

“Sokakta kim mücadele ederse etsin yanında olacağız”

Ülkede artık CTP’li olsun veya olmasın herkesin sokağa inmesi gerektiğini dile getiren Erhürman, yapılanlara karşı sokakta kim mücadele verirse onların yanında olacaklarının altını çizdi. Dertlerinin kalkışma olmadığını da aktaran Erhürman, Kıbrıs Türk halkının layık olduğu yönetimin bu olmadığını gösterme amacında olduklarını söyledi. Çıktıkları bu yolda herkesle birlikte yürümek istediklerini ifade eden Erhürman, “Utan ve Git” söylemini kendilerinin de yaygın kullandığını ancak halkın tepkisi olduğunu, bu yüzden dolayı da pankart ve afişlerde CTP logosuna yer vermediklerini belirtti. Utanması ve gitmesi gerekenlerin bu ülkeyi yönettiğini iddia edenler olduğunu dile getiren Erhürman, “Bize bunu söyleyenler sadece CTP üyeleri değil, yıllardır UBP’ye oy verdiğini bildiğimiz insanlar da söylüyor. Bu halkın ortak iradesi bizi yönettiğini iddia edenlerin bir an önce gitmesidir” dedi.