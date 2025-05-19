Erhürman Güzelyurt’ta halk ile buluştu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, dün gerçekleşen Güzelyurt açık pazar ve çarşısını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Pazar’da esnafın ve yurttaşların sorunlarını dinleyen Erhürman, yurttaşın yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Erhürman’a Genel Sekreter Erkut Şahali, Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir ve bazı milletvekilleri de eşilik etti.