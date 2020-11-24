Erhürman: “Geniş tabanlı, teknokratların da olduğu seçim hükümeti önerisi ile geldik”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın geçen cumartesi hükümeti kurma görevi vermesinin ardından dün akşam partisinin Parti Meclisi tarafından hükümet kurma çalışmaları konusunda yetkilendirilen Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ilk görüşmeyi Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile yaptı..

CTP-UBP görüşmesi yaklaşık 40 dakika sürdü. Görüşme sonrası açıklama yapan CTP Genel Başkanı Ethürman, UBP Heyetine teşekkür etti. Seçim hükümeti önerisi ile geldiklerini belirten Erhürman, Haziran’da erken seçim öngörüsünü de paylaştı, olmazsa en geç 2021 bir seçim olması gerektiğini de belirtti. UBP ile bu düşüncenin paylaşıldığını, bunun yanı sıra ekonomik durumun da konuşulduğunu kaydeden Erhürman, ‘ilkeler manzumesi’ hazırladıklarını ve bu ilkeleri partilerle paylaşacaklarını belirtti. Geniş tabanlı, teknokratların da olduğu bir Bakanlar Kurulu düşüncelerini de açıklayan Tufan Erhürman, “Çok yoğun işler bizi bekliyor. Bizim için verimli bir toplantı oldu. Yeniden konuşacağız” dedi.

Saner: “Ortak paydada buluşulabilecek görüşler var”



UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner de, Erhürman ve ekibinin görüşlerini aldıklarını, ortak paydada buluşulabilecek görüşler olduğunu kaydetti. Parti yetkili organlarında görüştükten sonra CTP ile, yapacaklarını tüm görüşmelerden sonra yeniden görüşebileceklerini belirten Saner, Erhürman’a teşekkür etti.

Görüşmeler sürecek

Erhürman, ardından saat 14.00’te Halkın Partisi, 16.00’da ise Toplumcu Demokrasi Partisi’ni ziyaret edecek.Tufan Erhürman, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi ile de yarın görüşecek. Yarınki görüşme saatleri henüz netleşmedi.