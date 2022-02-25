Erhürman: Doğru fikrin bir numaralı destekçisi biz oluruz, yeter ki samimi olun

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, hiçbir şeye karşı önyargılı olmadıklarını dikkat çekti ve “Vizyon olarak ortaya koyduğumuz unsurların hükümet programına girmiş olması bizi üzmez. Doğru fikri alıp ortaya koyduysanız, bir numaralı destekçisi biz oluruz. Yeter ki samimi olun” dedi. Dünyadaki son gelişmelerle ilgili de konuşan Tufan Erhürman, hiçbir savaşın kazananın olmadığını vurguladı. Sim TV’de Meyil Adakul’un sorularını yanıtlayan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Dünyanın barışa ne kadar ihtiyacı olduğunu herkesin idrak etmesi gerekir” diye konuştu.

Erhürman: Hiçbir savaşın kazananı yoktur

Dünyadaki son gelişmelerle ilgili soruyu yanıtlayarak sözlerine başlayan Tufan Erhürman, yaşananları, ‘herkesi üzmesi gereken bir hadise’ olarak niteledi. Hiçbir savaşın kazananı olmadığını vurgulayan Erhürman, çok kötü görüntülerin ortaya çıktığını belirtti. En büyük dileklerinin, bir an önce bu yaşananların son bulması olduğuna dikkat çeken Erhürman, “Dünyanın barışa ne kadar ihtiyacı olduğunu herkesin idrak etmesi gerekir” diye konuştu. Rusya’nın, çok ciddi bir ‘güç gösterisi’ sergilediğini kaydeden Erhürman, “Bu olayın sadece Ukrayna ile sınırlı olduğunu düşünmek de iyimserlik olacaktır. Baltık ülkeleri açısından da benzer riskler ortaya çıkıyor. Bölgenin bundan sonrası açısından da önemli bir şeydir” dedi.

“Bize yönelik ekonomik yansımaları olabilir”

Söz konusu bölgedeki bundan sonraki uluslararası ilişkilere bakılması durumunda, Rusya’nın çok güçlü bir aktör olarak kendini göstereceğini belirten Erhürman, “Bölgenin tekrardan esas hakimi benim mesajını çok güçlü bir şekilde veriyor Rusya. Bölge açısından tehlikeli bir şeydir yaşanan. Bize yönelik ekonomik yansımaların da olabileceğini öngörüyoruz. Ukrayna, Rusya buğday tedarikçisi olan ülkeler. Gerek hayvan yeminde gerek ekmeklik buğdayda tedarik zincirinde kopmalar yaşanabilir” diye konuştu. Narenciye ihracatının büyük bölümünün söz konusu ülkelere yapıldığının altını çizen Erhürman, ciddi sıkıntıların gündeme gelebileceğini dile getirdi. Senaryoları dikkate alarak planlama yapılması gerektiğine vurgu yapan Erhürman, bugüne kadarki UBP hükümetlerinde hiçbir planlama yapılmadığını ifade etti.

“CTP Euro’ya endeksleme politikasını boşuna söylemedi”

“Narenciyede ne yapacağınızı şimdiden düşünmeniz gerekecek. Gelecek yılı da şimdiden düşünmek lazım” diye konuşan Erhürman, Pazartesi günü Meclis’te yapılması gerekenleri hatırlatacaklarını kaydetti. Ülke ekonomimizin fena halde kırılgan bir yapı içerisinde olduğuna değinen Erhürman, Euro’ya endeksleme politikasını CTP’nin ‘boşuna söylemediğini’ vurguladı. Ekonominin hiçbir şekilde dengeli noktada duramadığını ifade eden Erhürman, öngörülebilirliğin olmadığını söyledi. Tufan Erhürman, “Burada artık bir istikrara kavuşmak gerekiyor. İstikrarın da tek yolu, dövize endekslemektir. Bunun başka çaresi yoktur” dedi. Projelerinin hükümet tarafından değerlendirilmesi durumunda her türlü desteği vereceklerini vurgulayan Erhürman, UBP ile yapılan hükümet kurma görüşmeleri hakkında da konuştu.

“Kimse algı operasyonlarıyla gerçekleri saptırabileceğini düşünmesin”

CTP’ye yönelik, ‘elini taşın altına koymadığı’ algısı yaratılmaya çalışıldığını belirten Erhürman, “Kriz masasında birlikte karar alalım diyen CTP mi elini taşın altına koymak istemiyor? Bütün bunları siz reddettiniz. ‘CTP ile hükümet kurmak mümkün değildir, dünya görüşlerimiz farklıdır. Ben kendime bile anlatamam CTP ile hükümet kurmayı’ demişken, buna rağmen sizinle görüşüp metin gönderen ve görüşmeye hazırım diyen CTP mi elini taşın altına koymuyor?” diye sordu. Erhürman, “Kimse algı operasyonlarıyla gerçekleri saptırabileceğini düşünmesin. Algı operasyonları CTP’nin tarzı değildir” dedi.

“Kimse bu hükümete 5 yıl ömür biçmiyor”

UBP’nin bütün seçim boyunca ‘istikrar’ diye bir kavramla ortaya çıktığını hatırlayan Erhürman, “İstikrar istiyorsanız erken seçim lafını çok gerekli olmadıkça telaffuz etmeyeceksiniz. Kimse bu hükümete 5 yıl ömür biçmiyor. Hükümeti kurduğu gün, ‘bu kabine 5 yıllık bir kabine değildir’ dedi. Siz buradan istikrar bekleyemezsiniz. Şu anda hiçbir bakan kendini 4 yıllık, 5 yıllık projeler yapacak konumda hissetmiyordur. İnanılmaz bir keşmekeş” dedi. Ülkenin çok ciddi bir planlamaya ihtiyaç duyduğunu yineleyen Erhürman, uzun vadeli 5 yıllık sosyal, kültürel ve kalkınma planının önemine dikkat çekti. Bu ülkenin kalkınma planına ihtiyaç duyduğunu belirten Erhürman, Pazartesi günü Meclis’te tüm bunları konuşacaklarını dile getirdi. “Kıbrıs sorunundaki zemin sadece kapsamlı çözüm açısından değil, AB ile kuracağınız zemin açısından da önemlidir” diye konuşan Erhürman, Güven Yaratıcı Önlemler hakkında da konuştu. Erhürman, söz konusu önlemlerin ciddiye alınıp müzakere edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

“Sağır sultan duydu, sayın Sucuoğlu duymadı”

Hiçbir şeye karşı önyargılı olmadıklarını ifade eden Erhürman, vizyon olarak ortaya koydukları unsurların hükümet programına girmiş olmasının kendilerini üzmeyeceğini vurguladı. Erhürman, “Doğru fikri alıp ortaya koyduysanız bir numaralı destekçisi biz oluruz. Yeter ki samimi olun” dedi. İçinde bulunduğumuz dönemde, sosyal devlet politikalarının öne çıkarılması gerektiğini kaydeden Erhürman, “İnsanlarımız bunların altında eziliyor. Orta direk yıkıldı. Orta sınıfın altına doğru kayıyor insanlar. Bu şekilde eşitlik, adalet içinde yaşamak imkansız hale geliyor” dedi. Türkiye’nin ilaç konusunda ülkemize de uyguladığı ihracat yasağıyla ilgili Sn. Sucuoğlu’nun haberinin olmaması hakkındaki soruyu da yanıtlayan Erhürman, “Sağır sultan duydu, Sn. Faiz Sucuoğlu duymadı” dedi. Erhürman, “Bir an önce ek bütçe ve bir ana önce planlama. İşin ciddiyetinin farkına varılması lazım. Doğru iş yapıldığı zaman, hükümetin yanındayız” diye ekledi.