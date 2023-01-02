Erhürman: “Cumhurbaşkanlığı’nın şehitliklerle ilgili ödeneği nereye kullanıldı?”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşülüyor…

Bütçe görüşmesi sırasında kürsüye çıkan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Anayasa’nın Cumhurbaşkanlığı’ndan bir numaralı beklentisinin birlik ve bütünlüğü temsil etmek olduğuna dikkat çekti, “Peki biz devletin ve toplumun birlik ve bütünlüğü temsil eden bir Cumhurbaşkanlığı makamına sahip miyiz? Bu Meclis salonunda veya sokakta bu soruya evet yanıtı verebilecek biri var mı? “ diye sordu.

Yerel seçim sürecinde Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar’ın sürekli sahada olduğuna dikkat çeken Erhürman, Tatar’ın “Taraflı davranmaya yeminli” olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar’ın, hemen her törende yaptığı konuşmalarında şehitlerden söz ettiğini belirten Erhürman, “Son konuşmasında, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanını doğrudan hedef alarak konuşma yaptı. Ama bu arada dernek başkanının şehit mezarlarıyla ilgili yaptığı konuşmayı siyaset yapmak olarak görüyor. Bu konu Cumhurbaşkanlığı bütçesinde şimdi var mı yok mu? Daha önce nereye kullanıldı da oraya harcamadı?” diye sordu.

“Birlik ve bütünlüğü temsil eden bir Cumhurbaşkanlığı makamına sahip miyiz?”

Herhangi bir birimin bütçesinin görüşüldüğü sırada esas itibariyle, o kurumun görev, yetki ve sorumluluklarını da değerlendirmek ve buna göre bütçeye eksik ya da fazla denebileceğini söyleyen Erhürman, KKTC Anayasası’nın Cumhurbaşkanlığı makamından neler beklediğine değindi.

Anayasa’nın Cumhurbaşkanlığı’ndan bir numaralı beklentisinin birlik ve bütünlüğü temsil etmek olduğuna dikkat çeken Erhürman, “Peki biz devletin ve toplumun birlik ve bütünlüğü temsil eden bir Cumhurbaşkanlığı makamına sahip miyiz? Bu Meclis salonunda veya sokakta bu soruya evet yanıtı verebilecek biri var mı? “ diye sordu.

“Tatar, taraflı davranmaya yeminli”

Geri bırakılan yerel seçim sürecinde, Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar’ın sürekli sahada olduğunu, her yerde görüp duyduklarını ifade eden Erhürman, Tatar’ın “Taraflı davranmaya yeminli” olduğunu söyledi.

Erhürman, “Rahmetli Denktaş’ın, Talat’ın, Eroğlu’nun veya Akıncı’nın, belediye seçimlerinde sahaya çıkıp, kapı kapı oy istediğini ne zaman gördünüz?” diye sordu.

Tatar’ın, Anayasa tarafından kendisine biçilen elbiseyi beğenmediğini ve başka bir elbise biçtiğini söyleyen Erhürman, “Bizim Anayasamızda partili bir Cumhurbaşkanı yok ama aslında partili bir Cumhurbaşkanı fiilen yaratılmış durumda” şeklinde konuştu.

“Şehitliklerle ilgili ödenek nereye kullanıldı?”

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar’ın, seçim süreci dahil olmak üzere hemen her törende yaptığı konuşmalarında şehitlerden söz ettiğini belirten Erhürman, “Son konuşmasında, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanını doğrudan hedef alarak konuşma yaptı. Ama bu arada dernek başkanının şehit mezarlarıyla ilgili yaptığı konuşmayı siyaset yapmak olarak görüyor. Bu konu Cumhurbaşkanlığı bütçesinde şimdi var mı yok mu? Daha önce nereye kullanıldı da oraya harcamadı?” diye sordu.