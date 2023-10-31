Erhürman: “Çıkış yolu, memleketin gailesini çeken insanların bu ülkeyi yönetmesidir”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, içinde bulunulan durumdan çıkış yolunun, memleketin gailesini çeken insanların bu ülkeyi yönetmesi olduğuna dikkat çekti.

Bu kadar yıllık var oluş mücadelesinden sonra, halkın yaşatılanları hak etmediğine vurgu yapan Erhürman, Kıbrıslı Türklerin yoklaşma noktasına geldiğinin altını çizdi. BRT’de Levent Kutay’ın sorularını yanıtlayan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Bu zihniyet sadece bugünü değil, çocuklarımızın geleceğini de çalıyor” dedi.

“Kıbrıslı Türkler yoklaşma noktasına geldi”

Bugün elektriğe yüzde 30 zam yapılacağı haberlerinin geldiğini belirten Erhürman, “Bu yüzde 30 zammın sadece akaryakıt fiyatlarıyla ilgili olduğunu düşünen var mı? Hangi yöntemlerle personel artırımına gidildiğini kısa süre önce KIBTEK’te insanlar bilmiyor mu? Münhalsiz-sınavsız alımlar da, KIBTEK ile sayıştay raporu da ortada. Bütün bunlar birleşerek elektriğe yüzde 30 zam geliyor. Dört yılda KIBTEK’te doğru dürüst bakım ve onarım yapılmadığı için güneyden pahalıya elektrik alımına gitti bu ülke. Bunları Filistin-İsrail savaşıyla mı Rusya-Ukrayna savaşıyla mı açıklayacak hükümet?” diye sordu. “Ekonomik anlamda bu kadar sıkıntı varken, alım gücü geriye doğru giderken yaşananlar ortada” diye konuşan Erhürman, ülkede arzın da talebin de arttığını fakat Kıbrıslı Türklerin yoklaşma noktasına geldiğini vurguladı. Erhürman, nüfus politikası yapılmadığı sürece Kıbrıslı Türklerin yok olma noktasına geldiğinin altını çizdi.

“Bu kadar yıllık var oluş mücadelesinden sonra, bunlar hak ettiğimiz şeyler değildir”

Tufan Erhürman, “Yoklaşırken çocuklarımızın göçü artıyor. Nüfus politikası olmazsa, yoksullaşmayla kalmayacağız, yoklaşacağız” dedi. Geçtiğimiz cuma akşamı gerçekleştirilen “Biz Varız” yürüyüşüyle ilgili de konuşan Erhürman, CTP olarak organizasyonu yaptıklarını, toplumun her kesiminden insanlarla tepkilerini ortaya koyduklarını belirtti. Erhürman, “Bu kadar yıllık var oluş mücadelesinden sonra, bunlar hak ettiğimiz şeyler değildir” ifadelerini kullandı. Sokağa çıktıklarını ve çağrılarına ciddi bir yanıt geldiğini de gördüklerini kaydeden Erhürman, toplumun tüm kesimlerinin yaşananları reddettiğini vurguladı. Ek bütçeyle ilgili de konuşan Erhürman, “Bir bütçe 15 günde yüzde 113 sapar mı? Bu sizin hesap kitap bilmediğinizi gösteriyor. Beklediklerinden 400 milyon TL fazla düştü kasaya. Alın 400 milyonu Eğitim Bakanlığına verin, bakım ve onarımı yapsınlar” dedi.

“Bu toplum var oluş mücadelesidir, yokuz gibi davranan bir zihniyete karşıdır”

Yürünecek yolun, sadece CTP’nin yolu olmadığına işaret eden Erhürman, bu yolun sonunda, bu ülkenin birlikte yönetileceğini ifade etti. Tufan Erhürman, “Bu toplum var oluş mücadelesindedir. Zerre umursamayan, yokuz gibi davranan bir zihniyete karşıdır” dedi. “Çıkış yolu, bu ülkenin gailesini çeken insanların bu ülkeyi yönetmesidir” diyen Erhürman, karşılarındaki zihniyetin, bu ülkenin gailesini çekmediğini belirtti. Tufan Erhürman, “Lefkoşa’daki bir çevrenin çocukları özel okullarda okuyor diye, kamu okullarında eğitim gören çocuklarımızı görmezden gelme hakkımız yoktur. Birinci mesele, bu halkın iradesiyle seçilmiş kişilerin yönetime gelmesidir” ifadelerini kullandı. Tufan Erhürman, “Bu zihniyet sadece bugünü değil, çocuklarımızın geleceğini de çalıyor” dedi ve maksimum dört sene sonra bu ülkede gettoların oluşacağına dikkat çekti.