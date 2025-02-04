Erhürman, Christoph Burgener’i kabul etti

Erhürman, İsviçre’nin Lefkoşa Büyükelçisi Christoph Burgener’i kabul etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros, bu sabah İsviçre Büyükelçisi Christoph Burgener’i Parti Genel Merkezi’nde kabul etti.

Büyükelçi Burgener ile gerçekleştirilen görüşmede, bölgesel gelişmeler çerçevesinde Kıbrıs sorunu ve çözümüne ilişkin verimli istişarelerde bulunuldu.