Erhürman: Bu zihniyet böyle devam ederse, memleket yok olacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis’te konuşma gerçekleştirdi ve ülkeyi yönetmeyen zihniyetin aynı şekilde devam etmesi durumunda, memleketin yok olacağının altını çizdi. “Hükümete” birtakım sorular yönelten Tufan Erhürman, “Nasıl oldu da Sayın Erhan Arıklı, taşıma izinleriyle ilgili bu açıklamayı yaptı? Taşıma izinlerinin hukuki akıbeti nedir? Ercan’da ne oluyor? Sivil Havacılık denetim kapsamının dışında tutularak nasıl oluyor da Sayın Erhan Arıklı’nın uhdesinde 6 ay uzatmalar gündeme geliyor? Sayın Fikri Ataoğlu’nun bakanlığına bağlı kurumların fiyat belirleme yetkisi hangi hukuki gerekçeyle başka bir organa geçiyor? Ercan ile ilgili 5 numaralı sözleşmede, 31.12.2023’te gerekçeli kararı çıkacak dediğiniz tahkim ne yapıyor ve nerededir?” diye sordu.

“İşlemler gerekçeli yapılır”

Taşıma izniyle ilgili konuşan Erhürman, söz konusu izinlerin geri alındığı iddiasına değindi. Hukuken, bu izinlerin nasıl geri alındığıyla ilgili ne kast edildiğini soran Erhürman, söz konusu soruların kürsüden yanıtlanması gerektiğine dikkat çekti. “Gerekçe” ilkesine işaret eden Tufan Erhürman, işlemin bir gerekçe ile yapılması ve geri alma işleminin de gerekçe ile yapılması gerektiğinin altını çizdi. Erhürman, “Eğer verme kararı aldığınız taşıma iznini iptal edecekseniz, bunun da gerekçesini yazmanız lazım. Meclis ile paylaşılması gerekiyor gerekçelerin” ifadelerini kullandı. “Erhan Arıklı tehlikeli sularda yüzmeye devam ediyor” diye konuşan Erhürman, Arıklı’nın geçtiğimiz gün yaptığı açıklamaları anımsattı ve Arıklı’nın “Sadece YDP’lilerin hakkı yoktur” ifadelerini eleştirdi.

“Söylenen şey ayrımcılıktır”

Erhürman, “Haklar, mevzuat gereği kime verebiliyorsanız, kim hak kazandıysa ona aittir. Bir partiye mensup olanlara değildir. Her kim siyaseten verdiyse geçmişte bu izinleri, çıkarın onları iptal edin. YDP’lilere sıra gelince onların hakkı yoktur demeyin çünkü tehlikeli sulara giriyor. Bu söylediğiniz 1974’ten sonra adaya gelmiş veya burada doğmuş insanlara bu hak veriliyor ya da verilmiyor demek istiyorsunuz. Bu söylediğiniz şey ayrımcılıktır. Bu insanlarımızın önemli bir kısmı da YDP’li değildir” diye konuştu. “Bu zihniyet böyle devam ederse, bu memleket yok olacak” diyen Erhürman, söz konusu zihniyetin, yaşananları saklama ihtiyacı da duymadığını vurguladı. Tufan Erhürman, “Hangi parti gelirse yandaşlarına dağıtsın. Zihniyet açık bir şekilde beyan etme noktasına geldi. Geleceksiniz bu kürsüye ve bunların ne anlama geldiğini açıklayacaksınız” dedi ve verilen beyanatlardan bir şey anlamanın mümkün olmadığını kaydetti. Erhürman, taşıma izinlerinin hangi gerekçe ile geri alındığını sordu.

“Böyle bir zihniyet olamaz”

Ercan Havaalanı’nda iki defa daha uzatma hakkı verilmesiyle ilgili konuşan Erhürman, “Kurumlar devre dışı ve gittikçe yetkiler bir kişinin üstünde mi yoğunlaşıyor?” diye sordu. Kimin neye yetkili olduğunun, yasalarda ve tüzüklerde belli olduğuna vurgu yapan Erhürman, böyle bir devlet zihniyetinin olamayacağını belirtti. Erhürman, “Sayın Fikri Ataoğlu’nun partisinin temsil ettiği bakanlığa bağlı yönetim kurumlarının fiyat belirleme yetkisinin başbakanlıkta oluşturulan bir kurula geçmesi” ile ilgili de konuştu. Böyle bir şeyin mümkün olamayacağını söyleyen Erhürman, “Kamuoyunun tepkilerini azaltmak için mi verilen beyanatlardır?” diye sordu. “O kurumlarda hayrın kararlar verilmiyorsa, başkasını atayın” diyen Erhürman, hukukta bir karar onaya tabiyse, yasanın bunu yazdığını vurguladı.

“Ortada tahkim kararı yok”

Narenciye ile ilgili de konuşmak için notlar aldığını ifade eden Erhürman, işin çözülmesine yönelik girişimler olduğunun söylendiğini kaydetti ve çözülmesi arzuyla bekleyeceğini belirtti. Ercan ile ilgili imzalanan 5 numaralı sözleşmeyle ilgili de konuşan Erhürman, sözleşmenin 7’nci maddesini hatırlattı. Kurulan tahkim kuruluyla ilgili daha önce de konuştuklarını belirten Erhürman, “Yargıyı devre dışı bırakamazsınız, tahkim kurulu kurmaya çalışıyorsunuz dediğimiz kısım vardı. Tahkim ekibinin 31 Aralık 2023’e kadar en geç kararını yazılı olarak taraflara gerekçeli olarak belirtecekti. Ortada tahkim kararı yok” dedi. “Kendi imzaladığınız sözleşmeyi, kendiniz uygulayamaz duruma düştünüz” diyen Erhürman, 21 gün geçmesine rağmen gerekçeli kararın ortada olmamasını eleştirdi.

Tufan Erhürman’dan “hükümete” sorular…

Tufan Erhürman konuşmasını, “hükümete” yönelttiği soruları özetleyerek tamamladı:

“1.Nasıl oldu da Sayın Erhan Arıklı, taşıma izinleriyle ilgili bu açıklamayı yaptı? Taşıma izinlerinin hukuki akıbeti nedir?

2.Ercan’da ne oluyor? Sivil Havacılık denetim kapsamının dışında tutularak nasıl oluyor da Sayın Erhan Arıklı’nın uhdesinde 6 ay uzatmalar gündeme geliyor?

3.Sayın Fikri Ataoğlu’nun bakanlığına bağlı kurumların fiyat belirleme yetkisi hangi hukuki gerekçeyle başka bir organa geçiyor?

4. Ercan ile ilgili 5 numaralı sözleşmede, 31.12.2023’te gerekçeli kararı çıkacak dediğiniz tahkim ne yapıyor ve nerededir?”