Erhürman: Bu toplum yaşadıklarını 5 yıl daha kaldıramaz

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bu toplumun son 3 yıldır yaşananları, 5 yıl daha kaldıramayacağını vurguladı. UBP hükümetlerinin, kurultay kaygısına düşerek toplumu umursamadığına dikkat çeken Erhürman, en son ne zaman bu kadar elektrik kesintilerinin olduğunu anımsamadığını kaydetti. Erhürman ve milletvekili adayları, Emekli Astsubaylar Derneği, TBK Gaziler Derneği ve Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’ni ziyaret etti.

Erhürman: Kurultay kaygısına düştüler, toplumu umursamadılar

1974’ün öncesinde ve sonrasında Kıbrıs Türk halkının çok büyük sorunlar yaşadığını söyleyen Erhürman, “2022’ye girdiğimiz bu günlerde yaşadığımız sorunlara baktığımız zaman, biz bu mücadeleyi bunun için vermedik noktasındayız” dedi. En son ne zaman bu memlekette elektrik kesintilerinin bu kadar sık yaşandığını anımsayamadığını vurgulayan Erhürman, yıllardır yaşanmayan sorunların da bu hükümet döneminde yaşanmaya başladığına dikkat çekti. Erhürman, memlekette akaryakıt kuyrukları oluşur hale geldiğini ve halkın tüp gaz dahi bulamaz hale getirildiğini ifade etti. Bütün bunların doğrudan doğruya pandemi ve TL’nin değer kaybıyla ilgisinin olmadığını vurgulayan Erhürman, “Bu durum, hükümet edenlerin kurultay kaygısına düşüp toplumu umursamamalarıyla ilgili bir durumdur” dedi.

“Özel sektör emeklisinin aldığı ücret, asgari ücret kadar değil”

Tufan Erhürman, bu memlekette bir özel sektör emeklisinin aldığı ücretin, asgari ücret kadar olmadığını belirterek, memlekette bu dönem ilaç sıkıntısının da yaşandığına dikkat çekti ve şu an eczanelerde birçok ilacın bulunmadığını kaydetti. Memleketin enkaza döndüğünün altını çizen Erhürman, sosyal sigortaların, emekli maaşlarını ödeyemez duruma getirildiğini vurguladı. Önümüzdeki seçimlerin çok kritik olduğuna dikkat çeken Erhürman, “Kırılma noktasındayız. Son üç yıldır yaşadıklarımızı beş yıl daha bu toplum kaldıramaz” diye konuştu.

Dedeoğlu: Gazi çocuklarını kayıt altına alacağız

TBK Gaziler Derneği Başkanı Kadir Dedeoğlu da ziyaretten dolayı CTP’ye teşekkür etti. Derneğin 1976 yılında kurulduğunu söyleyen Dedeoğlu, şu an yaklaşık 400 aidat ödeyen üyelerinin olduğunu ifade etti. Ne kadar gazi ve gazi çocuğu varsa kayıt altına alınması için çalışma yapacaklarını ifade eden Dedeoğlu, “Bizlerden sonra bu derneğe sahip çıkmaları için gazi çocuklarını kayıt altına almayı düşünüyoruz. Bunu en kısa zamanda başaracağız” dedi.

Benan: Daha refah ve huzurlu yaşamak istiyoruz

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan da ziyaretten dolayı teşekkür ederek başladığı konuşmasında, Kıbrıslı Türklerin geçmişte çok büyük varoluş mücadeleleri verdiğini anımsattı. Adada kalıcı bir çözüm istediklerini ifade eden Benan, daha refah, daha huzurlu bir şekilde yaşamak istediklerini söyledi. CTP’nin seçim manifestosunda çok doğru konulara değindiğini ifade eden Benan, seçimde CTP’ye başarılar diledi.

Ömürlü: Halk da başarınızı görüyor

Kıbrıs Türk Emekli Astsubaylar Derneği Başkanı Esen Ömürlü de CTP heyetine çıktığı yolda başarılar dileyerek konuşmasına başladı. CTP’yi son derece başarılı bulduğunu kaydeden Ömürlü, bunun halk arasında da yaygın bir şekilde konuşulduğunu ifade etti. Meclis’te artık yeni yüzler görmek istediklerine dikkat çeken Ömürlü, halkın ihtiyacı olan yasaların geçmesini ve alım gücünün yükseltilmesi taleplerini iletti.