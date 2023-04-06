Erhürman: Bu mücadele Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesidir

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), gayrimeşru hükümetin dayattığı Kamu İhale Yasası’na hayır demek için eylem düzenledi.

CTP’liler Kuğulu Park’ta toplanarak Meclis’e yürüdü ve Meclis önünde bulunan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’na (El-Sen) destek verdi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy ve CTP Milletvekilleri de eylemcilerin yanına giderek destek belirtti.

Genel Başkan Tufan Erhürman, eylem sırasında konuşma gerçekleştirdi ve “Bu mücadele, Kıbrıs Türk halkının ayakları üzerinde durma, kendi kendini yönetme, onur ve özgüven mücadelesidir. Bu mücadele Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesidir. Mücadele hem içerde hem dışarda devam edecek” ifadelerini kullandı.

ERHÜRMAN: KIB-TEK’TE ‘TAŞ TAŞ ÜSTÜNE’ KOYMADILAR

Hükümeti sert bir dille eleştiren Erhürman, “İçeride kürsüde bir milletvekili arkadaşımız var. Onun dışında içeride, bu memleketin tarihinde KIB-TEK’e bir kuruşluk yatırım yapmayanlar, KIB-TEK’te taş üstüne taş koymayanlar var” ifadelerini kullandı. Erhürman “hükümeti” işaret ederek, “İçeride, 2019’da El-Sen ile protokol imzalayıp da ‘Biz bu ülkeye santral alacağız’ diye söz verip, üstünden dört sene geçtikten sonra ‘Ne yapalım bizden öncekiler almadı’ diye birbirini ihbar edenler var” ifadelerini kullandı. Ünal Üstel’in bu sabah Meclis’te yaptığı konuşmayı da hatırlatan Erhürman, “Sanki kendilerinden öncekiler 2019’dan bu yana UBP hükümeti değilmiş gibi, ‘santralin bakımını onarımını yapmadılar, bize kaldı, biz de şimdi sıkıntı çekiyoruz’ diye kendi arkadaşlarını ihbar edecek noktaya gelenler var” dedi.

“İÇERİDE, ‘AZ KALDI, GİDİYOR OLANLAR’ VAR…”

Erhürman, Sayıştay raporuyla, ihalesiz akaryakıt alınması sevdasıyla KIB-TEK’in zarara uğratıldığını belirtti. Bunun sonucunda ise halkın, güneyden pahalıya elektrik almak zorunda bırakıldığını vurgulayan Erhürman, “İvediliği bile olmayan yasa tasarısıyla ilgili bugün olağanüstü meclis toplantısı yaptılar. Üstel kabul etti, bir yıl var sözleşme bitmesine, üç yıl da uzatma hakkı var. Dört yıl içinde yatırım da planlanabilir. Enerji politikası da bu ülkenin insanlarıyla yapılabilir” dedi. Karşılarındaki zihniyetin, bu ülkeye, bu halka ve bu ülkenin insanlarına inanmadığının altını çizen Erhürman, “Şu an içerde, özgüven sahibi olmayanlar, koltukta oturan ama bu ülkeyi yönetme gibi bir iddiası olmayanlar var. İçeride; ‘az kaldı, gidiyor’ olanlar var” ifadelerini kullandı.

“YİNE, KENDİLERİ DIŞINDA HERKESİ ‘RUMCU’ İLAN ETME YOLUNA BAŞVURDULAR”

Gayrimeşru hükümetin de ‘panik’ havası içinde olduğunu belirten Erhürman, “Ne zaman ki bu arkadaşlar yapmak istedikleri şeye makul gerekçe bulamazlar, kendileri dışında herkesi ‘Rumcu’ ilan ederler” dedi. Söz konusu zihniyetin yine aynı yola başvurduğunun altını çizen Erhürman, “KTTO, Esnaf Zanaatkarlar Odası, Sanayi Odası, Otelciler Birliği, Müteahhitler Birliği, KTMMOB, sendikalar, siyasi partiler onlara göre ‘Rumcu’, bir onlar değil. İhalesiz akaryakıt alacaklar diye, bizim bütçemizden Güney Kıbrıs’a dünyanın parasını ödeyenler kaldı ‘Rumcu’ olmayan. Bu bir paniğin göstergesidir” dedi. “Meclis başkanlığında oturan zat-ı muhterem, stenoları meclis kürsüsünden tehdit etti” diyen Erhürman, bu tehditlere pabuç bırakmayacaklarını vurguladı. İçerde de dışarıda da bu mücadelenin devam edeceğini vurgulayan Erhürman, “Bu mücadele, Kıbrıs Türk halkının ayakları üzerinde durma, kendi kendini yönetme, onur ve özgüven mücadelesidir. Bu mücadele Kıbrıs Türk halkının var oluş mücadelesidir” ifadelerini kullandı.