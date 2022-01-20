Erhürman: Bu halkın geleceği, seçime üç gün kala ortaya atılan şeylerle belirlenemez

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bu halkın geleceğinin, seçime üç gün kala ortaya atılan şeylerle belirlenemeyeceğine dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce günlerce Maraş’ın yerleşime açılacağının konuşulduğuna dikkat çeken CTP Lideri Tufan Erhürman, Maraş’ın sadece ziyarete açıldığını kaydetti. Bu seçimde Maraş konusunun gündem bile olmadığını dile getiren Erhürman, “Şimdi de iç hatlar meselesi ortaya çıktı. Bu halkın geleceği seçime 3 gün kala ortaya atılan şeylerle belirlenemez” dedi. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Hakikat Web TV’de Güven Arıklı’nın sorularını yanıtladı.

ERHÜRMAN: ÜLKE İLKEL KOŞULLARA DÖNDÜRÜLDÜ

KIB-TEK’e bugüne kadar kaç santral alındıysa istisnasız hepsinin CTP dönemlerinde alındığının altını çizen Erhürman, dörtlü hükümet döneminde KIB-TEK’in 11 milyon artıyla seneyi kapattığını vurguladı. Tufan Erhürman, enerji işinin sadece enerji bakanlığına bırakılacak bir iş olmadığını belirterek, “2019’dan 2022’ye geldik jeneratörler alınmadı, bakımlar yapılmadı. KIB-TEK 500 milyon TL’ye kadar zarara girmiş durumda” dedi. “Ülke ilkel koşullara döndürüldü. 1980’lerde yaşadığı problemleri tekrar yaşamak zorunda bırakılıyoruz” diye konuşan Erhürman, CTP döneminde KIB-TEK’e ilk kez AB finansmanıyla scada sisteminin de kurulduğunu da hatırlattı.

“EKONOMİYLE İLGİLİ ÇÖZÜM YOLU ORTAYA KOYMUYORLAR”

CTP Lideri Erhürman, Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) son üç yıldır hükümette olmasına rağmen, seçime az bir süre kala ‘radikal kararlar alacağız’ dediğini söylerken, şöyle devam etti:

“Bu radikal kararlardan anladığımız, vergileri artıracaklar, maaşları kesecekler, hayat pahalılığını dondurmaya çalışacaklar. Benim aklıma gelenler bunlar. Seçime 3 gün kaldı ve ekonomiyle ilgili bir çözüm yolu ortaya koymuyorlar.” Vergilendirilmemiş gelirleri vergilendirme ve gelirleri de dövize endeksleme politikaları olduğuna dikkat çeken Erhürman, “Biz kendi formüllerimizi açıklıyoruz. Onlar sadece radikal kararlar alacağız diyorlar. Bu halkın vergi verecek gücü kaldı mı? Ekonomiyi de dibe vurdurdular” dedi.

“BU ÜLKENİN GAİLESİNİ ÇEKMEYENLER, ÜLKEYİ ELEKTRİKSİZ BIRAKTILAR”

Sosyal sigortalarda 32 bin kişinin sistemden çıktığının altını çizen Erhürman, kurumun batışa geçtiğini ifade etti. Erhürman, alım gücünün yerlerde süründüğünü vurguladı. Bu ülkenin gailesini çekmeyen zihniyetin, ülkeyi elektriksiz bıraktığına dikkat çeken Erhürman, “Bu ülke yönetilmedi. Sürekli kendi kurultaylarının peşinden koştular” diye konuştu. Erhürman, içinde bulunduğumuz dönemde eczanelerde grip aşısının bile olmadığını belirtirken, hiçbir UBP hükümeti döneminde dahi memleketin bu kadar kötü durumda olmadığını kaydetti. Açıklamalarında piyasada öngörülebilirliğin sağlanması gerektiğinin altını çizen Erhürman, tüm giderlerde olduğu gibi gelirlerin de dövize endeksleneceğini yineledi.

“MEMLEKETİ BU HALE KENDİLERİ GETİRDİ, ŞİMDİ DE ‘RADİKAL KARARLAR ALACAĞIZ’ DİYORLAR”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Karşımızdaki zihniyetin hiçbir ekonomik model önerileri yok. Memleketi bu hale kendileri getirdi zaten. Şimdi radikal kararlar alacağız diyorlar” dedi. Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce günlerce Maraş’ın yerleşime açılacağının konuşulduğuna dikkat çeken Erhürman, Maraş’ın sadece ziyarete açıldığını hatırlattı. Bu seçimde Maraş konusunun gündem bile olmadığını dile getiren Erhürman, “Şimdi de iç hatlar meselesi ortaya çıktı. Bu halkın geleceği seçime 3 gün kala ortaya atılan şeylerle belirlenemez” dedi.